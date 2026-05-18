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Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 19 maggio 2026: Cesare è ricattato

Le trame del Paradiso di martedì 19 maggio 2026: l'uomo deve un mucchio di soldi a un uomo molto pericoloso. Marcello da Adelaide per Rosa

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Redazione

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Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 171.

Dove eravamo rimasti il 18 maggio 2026

Irene confida a Delia le sue paure per Cesare; Johnny cerca di aiutarla come può ma su di lui pesa il ricatto di zia Sandra. Mirella confessa a Mimmo che ha molti dubbi sul fatto che Luigi sia cambiato e sull’eventualità di costruire con lui una famiglia. Odile riceve l’inaspettato riscontro dopo il lancio della collezione Flower Power e ringrazia chi l’ha supportata. Grazie all’intervento di Adelaide, Rosa e Marcello si possono riabbracciare.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 19 maggio 2026

Mirella continua ad avere dubbi sull’affidabilità di Luigi e si sfoga con Mimmo. Si scopre che Cesare è ricattato da Renato Mancino, al quale dovrà cedere alcune proprietà se non salderà i suoi debiti di gioco. Al Paradiso sono tutti sollevati per il ritorno di Rosa e Marcello si presenta a Villa Guarnieri per ringraziare di persona Adelaide.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 18 maggio 2026.

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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