Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 19 gennaio 2026: Irene pazza di gelosia e Fulvio mente di nuovo
Le trame della soap di lunedì 19 gennaio 2026: l'amicizia di Johnny e Barbara irrita profondamente Irene e Fulvio mente ancora a Caterina su Mario
Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 87.
Dove eravamo rimasti il 16 gennaio 2026
Marcello informa Umberto di aver ricevuto una lettera di scuse da Adelaide. Fulvio annuncia a Caterina che lascerà il Paradiso, ma le nasconde la verità su Mario e su Roberto, che teme la reazione di Rinaldi. Marina prende una decisione definitiva su chi firmerà i costumi del film Scrivo di te e chiede a Delia di occuparsi delle acconciature per tutta la durata delle riprese. Irene è convinta che Barbara e Johnny stiano insieme e la cosa sembra infastidirla. Rosa, infine, trova la lettera di Adelaide e prende una decisione drastica.
Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 19 gennaio 2026
Nella puntata in onda lunedì 19 gennaio Mimmo torna dalla Sicilia contento di essersi riconciliato con il padre. L’amicizia tra Johnny e Barbara infastidisce Irene, ma lei non vuole ammetterlo. Marina deve calarsi nella parte di una commessa e chiede aiuto a Landi, mentre Odile offre il suo sostegno a Matteo per un problema grave che potrebbe mettere a rischio la realizzazione del film. Fulvio si scusa con Roberto per i modi scortesi con cui si è rivolto a lui, ma è deciso a lasciare il Paradiso e, nel tentativo di consolare Caterina, le racconta un’altra bugia su Mario.
Le trame del Paradiso delle Signore del 16 gennaio 2026.
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.
