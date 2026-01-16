Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 19 gennaio 2026: Irene pazza di gelosia e Fulvio mente di nuovo Le trame della soap di lunedì 19 gennaio 2026: l'amicizia di Johnny e Barbara irrita profondamente Irene e Fulvio mente ancora a Caterina su Mario

Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 87.

Dove eravamo rimasti il 16 gennaio 2026

Marcello informa Umberto di aver ricevuto una lettera di scuse da Adelaide. Fulvio annuncia a Caterina che lascerà il Paradiso, ma le nasconde la verità su Mario e su Roberto, che teme la reazione di Rinaldi. Marina prende una decisione definitiva su chi firmerà i costumi del film Scrivo di te e chiede a Delia di occuparsi delle acconciature per tutta la durata delle riprese. Irene è convinta che Barbara e Johnny stiano insieme e la cosa sembra infastidirla. Rosa, infine, trova la lettera di Adelaide e prende una decisione drastica.

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 19 gennaio 2026

Nella puntata in onda lunedì 19 gennaio Mimmo torna dalla Sicilia contento di essersi riconciliato con il padre. L’amicizia tra Johnny e Barbara infastidisce Irene, ma lei non vuole ammetterlo. Marina deve calarsi nella parte di una commessa e chiede aiuto a Landi, mentre Odile offre il suo sostegno a Matteo per un problema grave che potrebbe mettere a rischio la realizzazione del film. Fulvio si scusa con Roberto per i modi scortesi con cui si è rivolto a lui, ma è deciso a lasciare il Paradiso e, nel tentativo di consolare Caterina, le racconta un’altra bugia su Mario.

