Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 19 febbraio 2026: la cassaforte di Umberto è incustodita
Le trame del Paradiso di giovedì 19 febbraio 2026: una trasferta a Monza dà a Ettore l'opportunità di violare il caveau. Marcello incappa ancora in Tancredi
Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 110.
Dove eravamo rimasti il 18 febbraio 2026
Matteo confida al fratello il motivo per cui va a Londra. Roberto trova un compromesso per dirimere la questione editoriale tra Marcello e Rosa sul prossimo numero di Paradiso Donna. Ciro non ha ancora trovato un sostituto per Mimmo e questo preoccupa Concetta. Odile offre a Ettore l’occasione per poter accedere alla cassaforte di Umberto, a Villa Guarnieri. Johnny ha avuto un incidente e Irene si mostra premurosa con lui.
Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 19 febbraio 2026
Concetta è preoccupata perché Ciro tarda a trovare il sostituto di Mimmo. Ettore e Greta scoprono che Umberto andrà a Monza per seguire da vicino il set e per loro si profila l’occasione perfetta per accedere alla cassaforte. Roberto propone a Marcello una serata al Circolo per distrarsi un po’ dai problemi con Rosa, ma arrivato lì, la trova con Tancredi per l’intervista che uscirà su Paradiso Donna e soffre.
