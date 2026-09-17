Il paradiso delle signore, Odile torna a Villa Guarnieri e trova una sorpresa inattesa Le trame del Paradiso di venerdì 18 settembre 2026: le nozze di Delia hanno una battuta d'arresto e un membro dei Guarnieri torna a casa inaspettatamente

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Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 10 della nuova stagione.

Dove eravamo rimasti il 17 settembre 2026

Prende il via il torneo di scacchi al Circolo: l’ingresso di Umberto e Carla non passa inosservato e Adelaide nota la complicità tra i due. In cucina scoppia un imprevisto risolto da Burgio, al punto che Rebecca è costretta a ricredersi sul suo conto. Iacopo prende una decisione senza consultare Odile, tradendo la sua fiducia. Intanto Delia e Botteri sono alle prese con i preparativi del loro matrimonio: lo stilista ha in mente l’abito per la futura sposa, ma lei non vuole che sia lui a disegnarlo. In redazione l’articolo sul Vietnam provoca tensioni e scontri tra i colleghi, mentre Adelaide cerca conforto in una persona a lei cara.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 18 settembre 2026

Dopo aver accettato che non sarà lui a realizzare l’abito di Delia, Botteri si concentra sul resto dei preparativi di nozze, ma un imprevisto sconvolge i piani dei futuri sposi. Rebecca ringrazia Mimmo che la sera prima ha risolto il problema del menù per i bambini presenti al Circolo. Valter ed Elisa scoprono che una loro conoscenza del passato frequenta il Paradiso. Umberto trova conforto in un momento di dolore nelle attenzioni di Carla. Per stare vicino a Marta, Odile decide di tornare a Villa Guarnieri dove, a sorpresa, si presenta un componente della famiglia che mancava da molto tempo.

Le trame del Paradiso delle Signore del 17 settembre 2026.

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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