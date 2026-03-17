Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 18 marzo 2026: Johnny umiliato da Cesare Le trame del Paradiso di mercoledì 18 marzo 2026: al magazziniere viene chiesto di suonare al matrimonio di Irene. Odile indaga sullo zio Umberto

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Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 129.

Dove eravamo rimasti il 17 marzo 2026

Umberto chiede a Rosa di essere intervistato per chiarire la propria posizione in merito al finanziamento della Banca Guarnieri alla ditta Meneghini. Mimmo, tornato da Firenze, confida a Concetta di aver trovato Agata molto strana. Al Paradiso le Veneri discutono dell’abito nude-look creato da Botteri, che Delia dovrà indossare modificato perché troppo trasparente. Dopo aver letto l’articolo su suo zio, Odile sente il bisogno di capire la verità e affronta Matteo, che le rivela i reali sentimenti nei suoi confronti.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 18 marzo 2026

Concetta, turbata da quanto le ha confidato Mimmo su Agata, telefona alla figlia per sondarne lo stato d’animo e decide di partire con Ciro per Firenze. Johnny riceve da Cesare la proposta di suonare al suo matrimonio con Irene: è l’ennesimo colpo che il magazziniere subisce per la donna che ama. Grazie a una conoscenza di Ivana, Ciro riceve una proposta da un monsignore interessato all’offerta gastronomica del Gran Caffè. Dopo l’articolo uscito su Umberto, Odile trova il coraggio di avvicinare Rosa per capire la verità su suo zio e va a trovarlo. I fratelli Marchesi, intanto, continuano a tramare per allontanare sempre di più la contessina da Guarnieri.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 17 marzo 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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