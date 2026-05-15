Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 18 maggio 2026: Adelaide, che regalo per Rosa
Le trame del Paradiso di lunedì 18 maggio 2026: l'intervento della contessa permette a Marcello di riabbracciare la sua amata. Quanti pensieri per Cesare
Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 170.
Dove eravamo rimasti il 15 maggio 2026
Odile, grazie al sostegno di Matteo e alla collaborazione di Botteri, ritrova fiducia in sé stessa e riscopre il lavoro di squadra. Cesare ha perso tutto al gioco, ma Irene ha in mente una soluzione per aiutarlo. Luigi vorrebbe ricostruire una famiglia con Mirella, che ha paura di soffrire ancora, per il male subito in passato e non riesce a lasciarsi andare. Adelaide viene a sapere del ferimento di Rosa e decide di offrire il suo aiuto a Marcello per accelerare il rientro in Italia della ragazza.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 18 maggio 2026
Irene confida a Delia le sue paure per Cesare; Johnny cerca di aiutarla come può ma su di lui pesa il ricatto di zia Sandra. Mirella confessa a Mimmo che ha molti dubbi sul fatto che Luigi sia cambiato e sull’eventualità di costruire con lui una famiglia. Odile riceve l’inaspettato riscontro dopo il lancio della collezione Flower Power e ringrazia chi l’ha supportata. Grazie all’intervento di Adelaide, Rosa e Marcello si possono riabbracciare.
Le trame de Il Paradiso delle Signore del 15 maggio 2026
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.
Potrebbe interessarti anche
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 15 maggio 2026: la tragedia di Cesare
Le trame del Paradiso di venerdì 15 maggio 2026: l'uomo ha perso tutto al gioco ma I...
Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 18 al 22 maggio 2026: paura per Rosa (e Odile)
Le trame del Paradiso per la settimana dal 18 al 22 maggio 2026: la giornalista risc...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 11 maggio 2026: Cesare è affogato?
Le trame del paradiso di lunedì 11 maggio 2026: la giacca dell'uomo, trovata sulla r...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 8 maggio 2026: Marcello e il cattivo presagio
Le trame del Paradiso di venerdì 8 maggio 2026: mentre Irene scopre che Cesare è sco...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 13 maggio 2026: Ciro roso dalla gelosia
Le trame del Paradiso di mercoledì 13 maggio 2026: le attenzioni di un cliente per C...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 27 aprile 2026: la contessa sotto ricatto
Le trame del Paradiso di lunedì 27 aprile 2026: Adelaide e Umberto sono sotto scacco...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 21 aprile 2026: Adelaide, scoperta sconvolgente
Le trame del Paradiso di martedì 21 aprile 2026: Matteo, dal carcere, fa giungere un...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 8 aprile 2026: la data delle nozze di Odile
Le trame del Paradiso di mercoledì 8 aprile 2026: la ragazza cede sul giorno delle n...