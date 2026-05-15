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Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 18 maggio 2026: Adelaide, che regalo per Rosa

Le trame del Paradiso di lunedì 18 maggio 2026: l'intervento della contessa permette a Marcello di riabbracciare la sua amata. Quanti pensieri per Cesare

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Redazione

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Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 170.

Dove eravamo rimasti il 15 maggio 2026

Odile, grazie al sostegno di Matteo e alla collaborazione di Botteri, ritrova fiducia in sé stessa e riscopre il lavoro di squadra. Cesare ha perso tutto al gioco, ma Irene ha in mente una soluzione per aiutarlo. Luigi vorrebbe ricostruire una famiglia con Mirella, che ha paura di soffrire ancora, per il male subito in passato e non riesce a lasciarsi andare. Adelaide viene a sapere del ferimento di Rosa e decide di offrire il suo aiuto a Marcello per accelerare il rientro in Italia della ragazza.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 18 maggio 2026

Irene confida a Delia le sue paure per Cesare; Johnny cerca di aiutarla come può ma su di lui pesa il ricatto di zia Sandra. Mirella confessa a Mimmo che ha molti dubbi sul fatto che Luigi sia cambiato e sull’eventualità di costruire con lui una famiglia. Odile riceve l’inaspettato riscontro dopo il lancio della collezione Flower Power e ringrazia chi l’ha supportata. Grazie all’intervento di Adelaide, Rosa e Marcello si possono riabbracciare.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 15 maggio 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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