Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 18 febbraio 2026: Odile tradisce il fratello per Ettore
Le trame del Paradiso di mercoledì 18 febbraio 2026: Marchesi ha una chance di recuperare la lettera di Umberto, incidente per Johnny (curato da Irene)
Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 109.
Dove eravamo rimasti il 17 febbraio 2026
Grazie a un articolo di giornale, a Rosa viene un’idea per il prossimo numero di Paradiso Donna, accolta con interesse da Tancredi. Marcello, però, lancia un’altra proposta e tra i due è di nuovo scontro. Irene vive un momento felice con Cesare, persino le scuse di Rebecca dopo la lite sembrano aver appianato i contrasti con la capocommessa. Umberto, sempre più sospettoso nei confronti di Ettore, chiede a Matteo di andare a Londra per indagare sul passato dei fratelli Marchesi.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 18 febbraio 2026
Matteo confida al fratello il motivo per cui va a Londra. Roberto trova un compromesso per dirimere la questione editoriale tra Marcello e Rosa sul prossimo numero di Paradiso Donna. Ciro non ha ancora trovato un sostituto per Mimmo e questo preoccupa Concetta. Odile offre a Ettore l’occasione per poter accedere alla cassaforte di Umberto, a Villa Guarnieri. Johnny ha avuto un incidente e Irene si mostra premurosa con lui.
Le trame de Il Paradiso delle Signore del 17 febbraio 2026
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.
Potrebbe interessarti anche
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 17 febbraio 2026: Umberto indaga su Ettore
Le trame del Paradiso di martedì 17 febbraio 2026: missione a Londra per scoprire i ...
Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 16 al 20 febbraio 2026: Umberto tradito (per colpa di Odile)
Le trame del Paradiso delle Signore dal 16 al 20 febbraio 2026: i fratelli Marchesi ...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 16 febbraio 2026: il tradimento di Ettore (Odile ingannata)
Le trame del Paradiso di lunedì 16 febbraio 2026: Marchesi approfitta del sentimento...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 13 febbraio 2026: Gian Lorenzo difende Delia dalle molestie
Le trame del Paradiso di venerdì 13 febbraio 2026: Botteri interviene contro le atte...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 29 gennaio 2026: il grande annuncio di Odile
Le trame del Paradiso di giovedì 29 gennaio 2026: alla conferenza stampa per il film...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 5 febbraio 2026: faccia a faccia tra Marcello e Tancredi
Le trame del Paradiso di giovedì 5 febbraio 2026: le attenzioni di Sant'Erasmo verso...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 4 febbraio 2026: la dichiarazione d'amore di Tancredi
Le trame del Paradiso di mercoledì 4 febbraio 2026: l'uomo confessa i suoi sentiment...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 6 febbraio 2026: tra Marcello e Rosa è davvero finita
Le trame del Paradiso di venerdì 6 febbraio 2026: la coppia decide di prendersi una ...