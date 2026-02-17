Trova nel Magazine
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 18 febbraio 2026: Odile tradisce il fratello per Ettore

Le trame del Paradiso di mercoledì 18 febbraio 2026: Marchesi ha una chance di recuperare la lettera di Umberto, incidente per Johnny (curato da Irene)

Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 109.

Dove eravamo rimasti il 17 febbraio 2026

Grazie a un articolo di giornale, a Rosa viene un’idea per il prossimo numero di Paradiso Donna, accolta con interesse da Tancredi. Marcello, però, lancia un’altra proposta e tra i due è di nuovo scontro. Irene vive un momento felice con Cesare, persino le scuse di Rebecca dopo la lite sembrano aver appianato i contrasti con la capocommessa. Umberto, sempre più sospettoso nei confronti di Ettore, chiede a Matteo di andare a Londra per indagare sul passato dei fratelli Marchesi.

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 18 febbraio 2026

Matteo confida al fratello il motivo per cui va a Londra. Roberto trova un compromesso per dirimere la questione editoriale tra Marcello e Rosa sul prossimo numero di Paradiso Donna. Ciro non ha ancora trovato un sostituto per Mimmo e questo preoccupa Concetta. Odile offre a Ettore l’occasione per poter accedere alla cassaforte di Umberto, a Villa Guarnieri. Johnny ha avuto un incidente e Irene si mostra premurosa con lui.

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Programmi

