Il paradiso delle signore, Umberto e Carla sempre più vicini: la reazione di Adelaide Le trame del Paradiso di giovedì 17 settembre 2026: al torneo di scacchi la nuova coppia desta scalpore e la contessa cerca conforto. Odile tradita da Iacopo

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Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 9 della nuova stagione.

Dove eravamo rimasti il 16 settembre 2026

La tensione cresce attorno a Valter: la sua possibile assunzione al Paradiso come aiuto magazziniere preoccupa Elisa, che teme possa mettere a rischio il loro segreto, mentre le Veneri trovano il giovane motivo di attrazione. Irene vince una scommessa con le amiche e la serata prende una piega particolare. Al Circolo si avvicina il torneo di scacchi: Anita si prepara alla competizione e anche Mimmo, chiamato a fare il cuoco per la serata, dovrà muoversi sotto l’occhio vigile di Rebecca, organizzatrice esigente. Infine, Umberto si concede un momento di spensieratezza in compagnia di Carla.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 17 settembre 2026

Prende il via il torneo di scacchi al Circolo: l’ingresso di Umberto e Carla non passa inosservato e Adelaide nota la complicità tra i due. In cucina scoppia un imprevisto risolto da Burgio, al punto che Rebecca è costretta a ricredersi sul suo conto. Iacopo prende una decisione senza consultare Odile, tradendo la sua fiducia. Intanto Delia e Botteri sono alle prese con i preparativi del loro matrimonio: lo stilista ha in mente l’abito per la futura sposa, ma lei non vuole che sia lui a disegnarlo. In redazione l’articolo sul Vietnam provoca tensioni e scontri tra i colleghi, mentre Adelaide cerca conforto in una persona a lei cara.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 16 settembre 2026.

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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