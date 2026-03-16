Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 17 marzo 2026: Matteo confessa i suoi sentimenti a Odile Le trame del Paradiso di martedì 17 marzo 2026: la ragazza costringe Portelli a dirle tutto. Intanto un abito crea scandalo al Paradiso: è troppo rivelatore

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Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 128.

Dove eravamo rimasti il 16 marzo 2026

Irene si è riappacificata con Cesare e ora pensa a un matrimonio perfetto, mentre Johnny decide di fare un passo indietro con la Cipriani. In Caffetteria, Ciro mostra di apprezzare la cucina di Ivana, ma l’intraprendenza della nuova cuoca inizia a irritare Concetta. Dopo essersi interrogato su come i Marchesi abbiano scoperto del viaggio a Londra, Matteo confida a Umberto il suo nuovo sospetto e tenta di parlare con Odile, ma Ettore interviene e lo blocca.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 17 marzo 2026

Umberto chiede a Rosa di essere intervistato per chiarire la propria posizione in merito al finanziamento della Banca Guarnieri alla ditta Meneghini. Mimmo, tornato da Firenze, confida a Concetta di aver trovato Agata molto strana. Al Paradiso le Veneri discutono dell’abito nude-look creato da Botteri, che Delia dovrà indossare modificato perché troppo trasparente. Dopo aver letto l’articolo su suo zio, Odile sente il bisogno di capire la verità e affronta Matteo, che le rivela i reali sentimenti nei suoi confronti.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 16 marzo 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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