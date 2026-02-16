Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 17 febbraio 2026: Umberto indaga su Ettore Le trame del Paradiso di martedì 17 febbraio 2026: missione a Londra per scoprire i segreti dei Marchesi. Tensione tra Tancredi e Marcello per Rosa

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 108.

Dove eravamo rimasti il 16 febbraio 2026

Odile appare molto innamorata di Ettore, ignara che lui e Greta stanno studiando il modo di impossessarsi di una lettera che il loro padre aveva inviato a Umberto. Agata riceve un telegramma dalla soprintendenza di Firenze che la convoca con una settimana di anticipo rispetto al previsto. Tra Rosa e Marcello c’è ancora tensione e questo non aiuta a risolvere i loro problemi. Matteo rivela a Umberto l’episodio della foto e della pochette trovata nel suo ufficio e il sospetto che Ettore nasconda qualcosa si fa sempre più inquietante.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 17 febbraio 2026

Grazie a un articolo di giornale, a Rosa viene un’idea per il prossimo numero di Paradiso Donna, accolta con interesse da Tancredi. Marcello, però, lancia un’altra proposta e tra i due è di nuovo scontro. Irene vive un momento felice con Cesare, persino le scuse di Rebecca dopo la lite sembrano aver appianato i contrasti con la capocommessa. Umberto, sempre più sospettoso nei confronti di Ettore, chiede a Matteo di andare a Londra per indagare sul passato dei fratelli Marchesi.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 16 febbraio 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche