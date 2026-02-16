Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 17 febbraio 2026: Umberto indaga su Ettore
Le trame del Paradiso di martedì 17 febbraio 2026: missione a Londra per scoprire i segreti dei Marchesi. Tensione tra Tancredi e Marcello per Rosa
Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 108.
Dove eravamo rimasti il 16 febbraio 2026
Odile appare molto innamorata di Ettore, ignara che lui e Greta stanno studiando il modo di impossessarsi di una lettera che il loro padre aveva inviato a Umberto. Agata riceve un telegramma dalla soprintendenza di Firenze che la convoca con una settimana di anticipo rispetto al previsto. Tra Rosa e Marcello c’è ancora tensione e questo non aiuta a risolvere i loro problemi. Matteo rivela a Umberto l’episodio della foto e della pochette trovata nel suo ufficio e il sospetto che Ettore nasconda qualcosa si fa sempre più inquietante.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 17 febbraio 2026
Grazie a un articolo di giornale, a Rosa viene un’idea per il prossimo numero di Paradiso Donna, accolta con interesse da Tancredi. Marcello, però, lancia un’altra proposta e tra i due è di nuovo scontro. Irene vive un momento felice con Cesare, persino le scuse di Rebecca dopo la lite sembrano aver appianato i contrasti con la capocommessa. Umberto, sempre più sospettoso nei confronti di Ettore, chiede a Matteo di andare a Londra per indagare sul passato dei fratelli Marchesi.
Le trame de Il Paradiso delle Signore del 16 febbraio 2026
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:10. Leggi tutte le news sulla soap qui.
Potrebbe interessarti anche
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 16 febbraio 2026: il tradimento di Ettore (Odile ingannata)
Le trame del Paradiso di lunedì 16 febbraio 2026: Marchesi approfitta del sentimento...
Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 16 al 20 febbraio 2026: Umberto tradito (per colpa di Odile)
Le trame del Paradiso delle Signore dal 16 al 20 febbraio 2026: i fratelli Marchesi ...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 3 febbraio 2026: Odile fa infuriare Ettore (per Matteo)
Le trame del Paradiso di martedì 3 febbraio 2026: pene amorose per i due neo-fidanza...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 4 febbraio 2026: la dichiarazione d'amore di Tancredi
Le trame del Paradiso di mercoledì 4 febbraio 2026: l'uomo confessa i suoi sentiment...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 30 gennaio 2026: il drammatico errore di Tancredi
Le trame del Paradiso di venerdì 30 gennaio 2026: una gaffe fa infuriare Rosa e Marc...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 13 febbraio 2026: Gian Lorenzo difende Delia dalle molestie
Le trame del Paradiso di venerdì 13 febbraio 2026: Botteri interviene contro le atte...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 6 febbraio 2026: tra Marcello e Rosa è davvero finita
Le trame del Paradiso di venerdì 6 febbraio 2026: la coppia decide di prendersi una ...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 28 gennaio 2026: Greta seduce Umberto (ma solo per interesse)
Le trame del Paradiso di mercoledì 28 gennaio 2026: la mossa spregiudicata per scopr...