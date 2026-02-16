Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 17 febbraio 2026: Umberto indaga su Ettore

Le trame del Paradiso di martedì 17 febbraio 2026: missione a Londra per scoprire i segreti dei Marchesi. Tensione tra Tancredi e Marcello per Rosa

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 108.

Dove eravamo rimasti il 16 febbraio 2026

Odile appare molto innamorata di Ettore, ignara che lui e Greta stanno studiando il modo di impossessarsi di una lettera che il loro padre aveva inviato a Umberto. Agata riceve un telegramma dalla soprintendenza di Firenze che la convoca con una settimana di anticipo rispetto al previsto. Tra Rosa e Marcello c’è ancora tensione e questo non aiuta a risolvere i loro problemi. Matteo rivela a Umberto l’episodio della foto e della pochette trovata nel suo ufficio e il sospetto che Ettore nasconda qualcosa si fa sempre più inquietante.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 17 febbraio 2026

Grazie a un articolo di giornale, a Rosa viene un’idea per il prossimo numero di Paradiso Donna, accolta con interesse da Tancredi. Marcello, però, lancia un’altra proposta e tra i due è di nuovo scontro. Irene vive un momento felice con Cesare, persino le scuse di Rebecca dopo la lite sembrano aver appianato i contrasti con la capocommessa. Umberto, sempre più sospettoso nei confronti di Ettore, chiede a Matteo di andare a Londra per indagare sul passato dei fratelli Marchesi.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 16 febbraio 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

IPDS, Ettore e Odile

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 16 febbraio 2026: il tradimento di Ettore (Odile ingannata)

Le trame del Paradiso di lunedì 16 febbraio 2026: Marchesi approfitta del sentimento...
IPDS, Umberto e Odile

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 16 al 20 febbraio 2026: Umberto tradito (per colpa di Odile)

Le trame del Paradiso delle Signore dal 16 al 20 febbraio 2026: i fratelli Marchesi ...
Il paradiso delle signore, Marcello, Odile e Matteo

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 3 febbraio 2026: Odile fa infuriare Ettore (per Matteo)

Le trame del Paradiso di martedì 3 febbraio 2026: pene amorose per i due neo-fidanza...
Il paradiso delle signore, Tancredi

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 4 febbraio 2026: la dichiarazione d'amore di Tancredi

Le trame del Paradiso di mercoledì 4 febbraio 2026: l'uomo confessa i suoi sentiment...
Il paradiso delle signore, Tancredi

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 30 gennaio 2026: il drammatico errore di Tancredi

Le trame del Paradiso di venerdì 30 gennaio 2026: una gaffe fa infuriare Rosa e Marc...
Il paradiso delle signore, Gian Lorenzo e Delia

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 13 febbraio 2026: Gian Lorenzo difende Delia dalle molestie

Le trame del Paradiso di venerdì 13 febbraio 2026: Botteri interviene contro le atte...
IPDS, Rosa e Tancredi

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 6 febbraio 2026: tra Marcello e Rosa è davvero finita

Le trame del Paradiso di venerdì 6 febbraio 2026: la coppia decide di prendersi una ...
Il paradiso delle signore, Umberto

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 28 gennaio 2026: Greta seduce Umberto (ma solo per interesse)

Le trame del Paradiso di mercoledì 28 gennaio 2026: la mossa spregiudicata per scopr...
Il paradiso delle signore, Tancredi

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 5 febbraio 2026: faccia a faccia tra Marcello e Tancredi

Le trame del Paradiso di giovedì 5 febbraio 2026: le attenzioni di Sant'Erasmo verso...

HeyLight

Identikit del viaggiatore 2026

Pianificazione, budget e strumenti di pagamento flessibili

LEGGI

Personaggi

gioia-spaziani

Gioia Spaziani
Anna Favella

Anna Favella
Chiello

Chiello
Can Yaman

Can Yaman

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963