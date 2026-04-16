Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 17 aprile 2026: le scoperte di Matteo (sui Marchesi) Le trame del Paradiso di venerdì 17 aprile 2026: Umberto e Adelaide ricevono interessanti notizie dal viaggio a Londra. Agata confessa la verità a Mimmo

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Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 150.

Dove eravamo rimasti il 16 aprile 2026

Johnny ascolta una conversazione tra Cesare e Irene che inevitabilmente lo ferisce. Al Paradiso si pensa di onorare il ricordo di Totò con un manifesto commemorativo da appendere in Galleria. Agata riceve un regalo che insinua un piccolo dubbio in Mimmo. Rosa scopre che il suo libro ha ricevuto una stroncatura da un quotidiano francese e vive un momento di smarrimento.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 17 aprile 2026

Marcello dice a Rosa ciò che pensa in merito alla stroncatura del suo libro e le dà un suggerimento importante. I dubbi di Mimmo diventano sospetti e Agata finalmente trova il coraggio di confessagli la verità. Caterina inserisce nella cartellina destinata all’esame della scuola di moda i disegni preferiti dal padre. Intanto Matteo racconta a Umberto e Adelaide che cosa ha scoperto a Londra sulla madre dei Marchesi, aprendo nuovi scenari per la famiglia.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 16 aprile 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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