Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 17 aprile 2026: le scoperte di Matteo (sui Marchesi)

Le trame del Paradiso di venerdì 17 aprile 2026: Umberto e Adelaide ricevono interessanti notizie dal viaggio a Londra. Agata confessa la verità a Mimmo

Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 150.

Dove eravamo rimasti il 16 aprile 2026

Johnny ascolta una conversazione tra Cesare e Irene che inevitabilmente lo ferisce. Al Paradiso si pensa di onorare il ricordo di Totò con un manifesto commemorativo da appendere in Galleria. Agata riceve un regalo che insinua un piccolo dubbio in Mimmo. Rosa scopre che il suo libro ha ricevuto una stroncatura da un quotidiano francese e vive un momento di smarrimento.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 17 aprile 2026

Marcello dice a Rosa ciò che pensa in merito alla stroncatura del suo libro e le dà un suggerimento importante. I dubbi di Mimmo diventano sospetti e Agata finalmente trova il coraggio di confessagli la verità. Caterina inserisce nella cartellina destinata all’esame della scuola di moda i disegni preferiti dal padre. Intanto Matteo racconta a Umberto e Adelaide che cosa ha scoperto a Londra sulla madre dei Marchesi, aprendo nuovi scenari per la famiglia.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 16 aprile 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

IPDS, Rosa

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 16 aprile 2026: che amarezza per Rosa

Le trame del Paradiso di giovedì 16 aprile 2026: il libro ha ricevuto una clamorosa ...
IPDS, Adelaide

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 10 aprile 2026: Adelaide "inchioda" i Marchesi

Le trame del Paradiso di venerdì 10 aprile 2026: la contessa mette subito in diffico...
IPDS, Matteo e Odile

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 13 al 17 aprile 2026: addio al più grande attore

Le trame del Paradiso delle Signore dal 13 al 17 aprile 2026: la morte di Totò sconv...
IPDS, Johnny

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 27 marzo 2026: Johnny viene ferito (e chi lo salva)

Le trame del Paradiso di venerdì 27 marzo 2026: il magazziniere è colpito durante un...
IPDS, Matteo e Marcello

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 14 aprile 2026: Matteo aggredisce Ettore

Le trame del Paradiso di martedì 14 aprile 2026: provocato dal rivale, Portelli lo a...
IPDS, Umberto

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 15 aprile 2026: una morte scuote la soap

Le trame del Paradiso di mercoledì 15 aprile 2026: la scomparsa di Totò turba tutti ...
IPDS, Umberto

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 1 aprile 2026: chi vuole incastrare Umberto

Le trame del Paradiso di mercoledì 1 aprile 2026: il documento che accusa Umberto è ...
IPDS, Adelaide

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 9 aprile 2026: torna la Contessa Adelaide

Le trame del Paradiso di giovedì 9 aprile 2026: la nobildonna lascia il convento e s...
IPDS, Ettore e Odile

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 30 marzo 2026: Odile ha preso la sua decisione

Le trame del Paradiso di lunedì 30 marzo 2026: la ragazza non vuole più avere nulla ...

Mulino Caputo

Pranzo di primavera (anche) senza glutine

Dall'antipasto al dolce: ecco le ricette a cui ispirarsi

LEGGI

Personaggi

Vanessa Gravina

Contessa Adelaide
Federico Russo

Federico Russo
Claudio Amendola

Giulio Cesaroni
Gino Paoli

Gino Paoli

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963