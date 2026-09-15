Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Il paradiso delle signore, la nuova passione delle Veneri: chi è il "bello"

Le trame del Paradiso di mercoledì 16 settembre 2026: il nuovo magazziniere crea scompiglio tra le ragazze. Ma Elisa lo guarda con sospetto

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 8 della nuova stagione.

Dove eravamo rimasti il 15 settembre 2026

Un arrivo inaspettato trattiene Marta a Villa Guarnieri. Valter viene licenziato per non essersi potuto presentare al lavoro dopo una notte trascorsa in questura e Johnny cerca di aiutarlo. Marcello vorrebbe che Paradiso Donna prendesse una posizione sulla guerra in Vietnam, ma la redazione non è d’accordo. Iacopo intende presentare i suoi abiti alla sfilata della Camera Nazionale della Moda Italiana, ma Odile si mostra prudente. Anita assiste a un’accesa discussione tra Adelaide e Umberto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 16 settembre 2026

La tensione cresce attorno a Valter: la sua possibile assunzione al Paradiso come aiuto magazziniere preoccupa Elisa, che teme possa mettere a rischio il loro segreto, mentre le Veneri trovano il giovane motivo di attrazione. Irene vince una scommessa con le amiche e la serata prende una piega particolare. Al Circolo si avvicina il torneo di scacchi: Anita si prepara alla competizione e anche Mimmo, chiamato a fare il cuoco per la serata, dovrà muoversi sotto l’occhio vigile di Rebecca, organizzatrice esigente. Infine, Umberto si concede un momento di spensieratezza in compagnia di Carla.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 15 settembre 2026.

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Il Paradiso delle Signore, Riccardo

Il paradiso delle signore, un arrivo inaspettato a Villa Guarnieri: chi riappare

Le trame del Paradiso di martedì 15 settembre 2026: un membro della famiglia fa il s...
Il Paradiso delle Signore, Umberto con Adelaide e Carla

Il Paradiso delle Signore, il ritorno inaspettato: chi arriva a Villa Guarnieri

Le trame del Paradiso per la settimana dal 14 al 18 settembre: Umberto, Adelaide e O...
Il Paradiso delle Signore, Umberto con Adelaide e Carla

Il paradiso delle signore, è la resa dei conti per Umberto e la contessa Adelaide

Le trame del Paradiso di lunedì 14 settembre 2026: dopo aver scoperto la verità, Mar...
IPDS, Umberto e Odile

Il paradiso delle signore, Odile affronta Umberto e la contessa: è la resa dei conti

Le trame del Paradiso di mercoledì 9 settembre 2026: tensione alle stelle tra i Guar...
Il Paradiso delle Signore, Iacopo

Il paradiso delle signore, qualcuno fa colpo sulle Veneri: chi è

Le trame del Paradiso di giovedì 10 settembre 2026: mentre Umberto cerca di cancella...
Il Paradiso delle Signore, Delia e Gianlorenzo

Il paradiso delle signore, un incidente rovina la giornata di Delia (ma c'è anche una sorpresa)

Le trame del Paradiso di venerdì 11 settembre 2026: il corner della parrucchiera è p...
Il Paradiso delle Signore, Odile

Il paradiso delle signore, il segreto sconvolgente di Odile: chi lo conosce

Le trame del Paradiso di martedì 8 settembre 2026: Adelaide è sospettosa verso la nu...
Il Paradiso delle Signore, Elisa

Il paradiso delle signore, arriva una nuova capocommessa (ed è durissima)

Le trame del Paradiso delle Signore di lunedì 7 settembre 2026: un nuovo spazio in g...
Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Marcello e Adelaide

Il Paradiso delle Signore (finalmente) riparte, anticipazioni ufficiali dal 7 all’11 settembre: un segreto sconvolgente e nuove star in arrivo

Tornano le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore e la storia si fa sempre più i...

Personaggi

enrico oetiker chi è

Enrico Oetiker
Daniele Piervincenzi

Daniele Piervincenzi
Luca Urso

Luca Urso
Giovanni Grazioso

Giovanni Grazioso

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963