Il paradiso delle signore, la nuova passione delle Veneri: chi è il "bello" Le trame del Paradiso di mercoledì 16 settembre 2026: il nuovo magazziniere crea scompiglio tra le ragazze. Ma Elisa lo guarda con sospetto

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Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 8 della nuova stagione.

Dove eravamo rimasti il 15 settembre 2026

Un arrivo inaspettato trattiene Marta a Villa Guarnieri. Valter viene licenziato per non essersi potuto presentare al lavoro dopo una notte trascorsa in questura e Johnny cerca di aiutarlo. Marcello vorrebbe che Paradiso Donna prendesse una posizione sulla guerra in Vietnam, ma la redazione non è d’accordo. Iacopo intende presentare i suoi abiti alla sfilata della Camera Nazionale della Moda Italiana, ma Odile si mostra prudente. Anita assiste a un’accesa discussione tra Adelaide e Umberto.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 16 settembre 2026

La tensione cresce attorno a Valter: la sua possibile assunzione al Paradiso come aiuto magazziniere preoccupa Elisa, che teme possa mettere a rischio il loro segreto, mentre le Veneri trovano il giovane motivo di attrazione. Irene vince una scommessa con le amiche e la serata prende una piega particolare. Al Circolo si avvicina il torneo di scacchi: Anita si prepara alla competizione e anche Mimmo, chiamato a fare il cuoco per la serata, dovrà muoversi sotto l’occhio vigile di Rebecca, organizzatrice esigente. Infine, Umberto si concede un momento di spensieratezza in compagnia di Carla.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 15 settembre 2026.

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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