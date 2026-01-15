Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 16 gennaio 2026: il segreto di Fulvio e la decisione choc di Rosa
Le trame del Paradiso delle Signore di venerdì 16 gennaio 2026: il capo magazziniere tra confessioni e ritrosie e la lettera di Adelaide crea sconvolgimenti
Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 86.
Dove eravamo rimasti il 15 gennaio 2026
Dopo la confessione di Roberto, Fulvio decide di lasciare il Paradiso, ma Marta ha un’idea per convincere il Capo magazziniere a ripensarci. Enrico aiuta il dottor Piero Moretti a risolvere il caso di un paziente con problemi cardiaci. Umberto sorprende Odile e Greta al lavoro sul costume di scena di Marina Valli e ringrazia Matteo per aver spronato la ragazza a rientrare in squadra. Intanto, Rosa e Marcello riprendono i preparativi per le nozze e scelgono il luogo del matrimonio, ma una lettera di Adelaide torna a minacciare la serenità della coppia.
Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 16 gennaio 2026
Marcello informa Umberto di aver ricevuto una lettera di scuse da Adelaide. Fulvio annuncia a Caterina che lascerà il Paradiso, ma le nasconde la verità su Mario e su Roberto, che teme la reazione di Rinaldi. Marina prende una decisione definitiva su chi firmerà i costumi del film Scrivo di te e chiede a Delia di occuparsi delle acconciature per tutta la durata delle riprese. Irene è convinta che Barbara e Johnny stiano insieme e la cosa sembra infastidirla. Rosa, infine, trova la lettera di Adelaide e prende una decisione drastica.
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.
