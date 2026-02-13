Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 16 febbraio 2026: il tradimento di Ettore (Odile ingannata) Le trame del Paradiso di lunedì 16 febbraio 2026: Marchesi approfitta del sentimento della figlia di Umberto per tramare contro il padre. Tensione tra Rosa e Marcello

Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 107.

Dove eravamo rimasti il 13 febbraio 2026

Botteri interviene a modo suo per proteggere Delia dalle richieste indesiderate di Nazzareno Amidei. Fulvio e Caterina riscoprono la forza del loro legame familiare organizzando un San Valentino sui generis. Marcello vede nella scelta di Rosa una possibilità che il loro amore possa rinascere. Matteo espone a Umberto i suoi dubbi profondi su Ettore. Irene, intanto, pensa che la sua relazione sia finita, non sa che Cesare ha in serbo per lei una sorpresa.

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 16 febbraio 2026

Odile appare molto innamorata di Ettore, ignara che lui e Greta stanno studiando il modo di impossessarsi di una lettera che il loro padre aveva inviato a Umberto. Agata riceve un telegramma dalla soprintendenza di Firenze che la convoca con una settimana di anticipo rispetto al previsto. Tra Rosa e Marcello c’è ancora tensione e questo non aiuta a risolvere i loro problemi. Matteo rivela a Umberto l’episodio della foto e della pochette trovata nel suo ufficio e il sospetto che Ettore nasconda qualcosa si fa sempre più inquietante.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 13 febbraio 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

