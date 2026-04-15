Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 16 aprile 2026: che amarezza per Rosa
Le trame del Paradiso di giovedì 16 aprile 2026: il libro ha ricevuto una clamorosa stroncatura. Anche Johnny soffre davanti a Cesare e Irene
Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 149.
Dove eravamo rimasti il 15 aprile 2026
Irene confida alle amiche di aver assistito a una accesa discussione tra Cesare e Rebecca sulla divisione della casa di famiglia in vista del matrimonio. Valeria è entusiasta del nuovo bozzetto disegnato da Caterina, mentre Fulvio manifesta la sua irritazione per l’influenza della Craveri nella scelta della figlia. Intanto, arriva la notizia della morte di Totò. Mimmo risponde a una strana telefonata da Firenze per Agata. Matteo decide di tornare a Londra dalla madre di Ettore.
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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 16 aprile 2026
Johnny ascolta una conversazione tra Cesare e Irene che inevitabilmente lo ferisce. Al Paradiso si pensa di onorare il ricordo di Totò con un manifesto commemorativo da appendere in Galleria. Agata riceve un regalo che insinua un piccolo dubbio in Mimmo. Rosa scopre che il suo libro ha ricevuto una stroncatura da un quotidiano francese e vive un momento di smarrimento.
Le trame de Il Paradiso delle Signore del 15 aprile 2026
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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