Il paradiso delle signore, un arrivo inaspettato a Villa Guarnieri: chi riappare Le trame del Paradiso di martedì 15 settembre 2026: un membro della famiglia fa il suo ingresso nella soap. Intanto Valter viene licenziato in tronco

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Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 7 della stagione.

Dove eravamo rimasti il 14 settembre 2026

Johnny parteciperà ad una manifestazione contro la guerra in Vietnam, accompagnato da Valter e Marcello. A Mimmo si apre una possibilità lavorativa interessante ma il ragazzo teme che accettarla possa essere uno sgarbo a Ciro. Elisa è costretta a richiamare Irene, che tende a comportarsi da capocommessa. Dopo una sconvolgente scoperta, l’equilibrio a Villa Guarnieri si è rotto: Odile e Marta decidono di affrontare insieme Umberto e Adelaide.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 15 settembre 2026

Un arrivo inaspettato trattiene Marta a Villa Guarnieri. Valter viene licenziato per non essersi potuto presentare al lavoro dopo una notte trascorsa in questura e Johnny cerca di aiutarlo. Marcello vorrebbe che Paradiso Donna prendesse una posizione sulla guerra in Vietnam, ma la redazione non è d’accordo. Iacopo intende presentare i suoi abiti alla sfilata della Camera Nazionale della Moda Italiana, ma Odile si mostra prudente. Anita assiste a un’accesa discussione tra Adelaide e Umberto.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 14 settembre 2026.

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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