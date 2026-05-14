Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 15 maggio 2026: la tragedia di Cesare Le trame del Paradiso di venerdì 15 maggio 2026: l'uomo ha perso tutto al gioco ma Irene vuole aiutarlo con un piano astuto. Adelaide in soccorso di Rosa ferita

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Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 164.

Dove eravamo rimasti il 14 maggio 2026

A Villa Guarnieri si commenta il successo della premiazione e Marta racconta di aver ricevuto la proposta di trasferirsi a Roma per seguire un grosso progetto di casa-famiglia per il Vaticano. Odile ritrova motivazione nel lavoro grazie al supporto di Matteo e di Botteri. Ciro non controlla la gelosia nei confronti del nuovo cliente che mostra simpatia verso Concetta e reagisce mettendo a disagio la moglie e i presenti in galleria. Marcello teme per l’incolumità di Rosa dopo aver letto il suo articolo e le sue preoccupazioni aumentano quando riceve una notizia dal fronte.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 15 maggio 2026

Odile, grazie al sostegno di Matteo e alla collaborazione di Botteri, ritrova fiducia in sé stessa e riscopre il lavoro di squadra. Cesare ha perso tutto al gioco, ma Irene ha in mente una soluzione per aiutarlo. Luigi vorrebbe ricostruire una famiglia con Mirella, che ha paura di soffrire ancora, per il male subito in passato e non riesce a lasciarsi andare. Adelaide viene a sapere del ferimento di Rosa e decide di offrire il suo aiuto a Marcello per accelerare il rientro in Italia della ragazza.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 14 maggio 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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