Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 15 aprile 2026: una morte scuote la soap
Le trame del Paradiso di mercoledì 15 aprile 2026: la scomparsa di Totò turba tutti i protagonisti. Matteo riparte per Londra e Cesare e Rebecca litigano
Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 148.
Dove eravamo rimasti il 14 aprile 2026
Agata continua a dissimulare il suo turbamento con Mimmo. Johnny continua a soffrire per Irene e non sopporta l’idea che a breve sposerà Cesare. Valeria dà dei consigli a Caterina sui bozzetti che dovrà presentare all’ALMAT, ma Fulvio si mostra contrariato. Ettore provoca Matteo e lui lo aggredisce. Adelaide chiede a Marcello di intercedere affinché Matteo si ritiri dalla competizione con Ettore.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 15 aprile 2026
Irene confida alle amiche di aver assistito a una accesa discussione tra Cesare e Rebecca sulla divisione della casa di famiglia in vista del matrimonio. Valeria è entusiasta del nuovo bozzetto disegnato da Caterina, mentre Fulvio manifesta la sua irritazione per l’influenza della Craveri nella scelta della figlia. Intanto, arriva la notizia della morte di Totò. Mimmo risponde a una strana telefonata da Firenze per Agata. Matteo decide di tornare a Londra dalla madre di Ettore.
Le trame de Il Paradiso delle Signore del 14 aprile 2026
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.
Potrebbe interessarti anche
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 14 aprile 2026: Matteo aggredisce Ettore
Le trame del Paradiso di martedì 14 aprile 2026: provocato dal rivale, Portelli lo a...
Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 13 al 17 aprile 2026: addio al più grande attore
Le trame del Paradiso delle Signore dal 13 al 17 aprile 2026: la morte di Totò sconv...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 13 aprile 2026: Adelaide non molla su Ettore
Le trame del Paradiso di lunedì 13 aprile 2026: la notizia che la madre dell'uomo sa...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 8 aprile 2026: la data delle nozze di Odile
Le trame del Paradiso di mercoledì 8 aprile 2026: la ragazza cede sul giorno delle n...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 26 marzo 2026: proposta di matrimonio per Delia
Le trame del Paradiso di giovedì 26 marzo 2026: Botteri si decide a fare la fatidica...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 17 marzo 2026: Matteo confessa i suoi sentimenti a Odile
Le trame del Paradiso di martedì 17 marzo 2026: la ragazza costringe Portelli a dirl...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 19 marzo 2026: una notizia sconvolge Matteo
Le trame del Paradiso di giovedì 19 marzo 2026: Marina confessa un segreto a Portell...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 18 marzo 2026: Johnny umiliato da Cesare
Le trame del Paradiso di mercoledì 18 marzo 2026: al magazziniere viene chiesto di s...