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Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 15 aprile 2026: una morte scuote la soap

Le trame del Paradiso di mercoledì 15 aprile 2026: la scomparsa di Totò turba tutti i protagonisti. Matteo riparte per Londra e Cesare e Rebecca litigano

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Redazione

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Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 148.

Dove eravamo rimasti il 14 aprile 2026

Agata continua a dissimulare il suo turbamento con Mimmo. Johnny continua a soffrire per Irene e non sopporta l’idea che a breve sposerà Cesare. Valeria dà dei consigli a Caterina sui bozzetti che dovrà presentare all’ALMAT, ma Fulvio si mostra contrariato. Ettore provoca Matteo e lui lo aggredisce. Adelaide chiede a Marcello di intercedere affinché Matteo si ritiri dalla competizione con Ettore.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 15 aprile 2026

Irene confida alle amiche di aver assistito a una accesa discussione tra Cesare e Rebecca sulla divisione della casa di famiglia in vista del matrimonio. Valeria è entusiasta del nuovo bozzetto disegnato da Caterina, mentre Fulvio manifesta la sua irritazione per l’influenza della Craveri nella scelta della figlia. Intanto, arriva la notizia della morte di Totò. Mimmo risponde a una strana telefonata da Firenze per Agata. Matteo decide di tornare a Londra dalla madre di Ettore.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 14 aprile 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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