Il paradiso delle signore, è la resa dei conti per Umberto e la contessa Adelaide Le trame del Paradiso di lunedì 14 settembre 2026: dopo aver scoperto la verità, Marta e Odile decidono di agire insieme. Manifestazioni contro il Vietnam

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Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 10 della nuova stagione.

Dove eravamo rimasti l’11 settembre 2026

Umberto comunica l’entrata dei Corsi in GMM, ma Odile non mostra grande entusiasmo, mentre Iacopo, contrario alla scelta della madre, alla fine cede e accetta. Al Paradiso è il giorno dell’inaugurazione del corner di Delia, ma un incidente rischia di far saltare tutto. Elisa, incaricata di presentare il corner, è costretta ad assentarsi per una strana emergenza. Gianlorenzo approfitta dell’evento per fare un passo importante. Le Veneri in prova dovranno scoprire chi delle due è stata assunta. Nel frattempo, a Villa Guarnieri emerge una dolorosa verità a lungo nascosta.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 14 settembre 2026

Johnny parteciperà ad una manifestazione contro la guerra in Vietnam, accompagnato da Valter e Marcello. A Mimmo si apre una possibilità lavorativa interessante, ma il ragazzo teme che accettarla possa essere uno sgarbo a Ciro. Elisa è costretta a richiamare Irene, che tende a comportarsi da capocommessa. Dopo una sconvolgente scoperta, l’equilibrio a Villa Guarnieri si è rotto: Odile e Marta decidono di affrontare insieme Umberto e Adelaide.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 11 settembre 2026.

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.00. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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