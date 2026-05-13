Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 14 maggio 2026: Rosa è in pericolo
Le trame del Paradiso di giovedì 14 maggio 2026: Marcello riceve notizie preoccupanti dal Vietnam. Ciro mette tutti in imbarazzo per la gelosia per Concetta
Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 168.
Dove eravamo rimasti il 13 maggio 2026
Marta si prepara alla serata organizzata dal Vicariato Lombardo al Circolo per premiare le Fondazioni volte all’impegno nel sociale, ma Adelaide sceglie di non partecipare all’evento. Mirella concede a Luigi di trascorrere un pomeriggio con Michelino. Odile non riesce a trovare un nuovo stilista per la GMM e Matteo la incoraggia ad assecondare la propria ispirazione creativa. Ciro è geloso del nuovo cliente che mostra interesse per Concetta. Cesare è tornato a Milano e Johnny lo salva da una brutta situazione.
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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 14 maggio 2026
A Villa Guarnieri si commenta il successo della premiazione e Marta racconta di aver ricevuto la proposta di trasferirsi a Roma per seguire un grosso progetto di casa-famiglia per il Vaticano. Odile ritrova motivazione nel lavoro grazie al supporto di Matteo e di Botteri. Ciro non controlla la gelosia nei confronti del nuovo cliente che mostra simpatia verso Concetta e reagisce mettendo a disagio la moglie e i presenti in galleria. Marcello teme per l’incolumità di Rosa dopo aver letto il suo articolo e le sue preoccupazioni aumentano quando riceve una notizia dal fronte.
Le trame de Il Paradiso delle Signore del 13 maggio 2026
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.
Guida TV
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15 Maggio 2026
Ore 14Rai 2
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