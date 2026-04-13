Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 14 aprile 2026: Matteo aggredisce Ettore Le trame del Paradiso di martedì 14 aprile 2026: provocato dal rivale, Portelli lo assale. Johnny non si rassegna a perdere Irene

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Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 147.

Dove eravamo rimasti il 13 aprile 2026

Caterina, ansiosa di presentare i bozzetti all’Accademia Lombarda Moda e Arti Tessili, chiede un parere al padre. Agata ha deciso di restare al Paradiso e di rinunciare a Firenze, ma non sembra del tutto convinta. Johnny scopre che Irene non farà più parte della recita, ufficialmente per impegni legati al matrimonio imminente. Ettore annuncia che sua madre potrà essere presente alle nozze con Odile, spiazzando Adelaide, che, però, vuole andare fino in fondo ai suoi sospetti.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 14 aprile 2026

Agata continua a dissimulare il suo turbamento con Mimmo. Johnny continua a soffrire per Irene e non sopporta l’idea che a breve sposerà Cesare. Valeria dà dei consigli a Caterina sui bozzetti che dovrà presentare all’ALMAT, ma Fulvio si mostra contrariato. Ettore provoca Matteo e lui lo aggredisce. Adelaide chiede a Marcello di intercedere affinché Matteo si ritiri dalla competizione con Ettore.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 13 aprile 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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