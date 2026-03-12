Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 13 marzo 2026: il gesto eclatante di Odile (contro Umberto)
Le trame del Paradiso di venerdì 13 marzo 2026: la donna viene a sapere della trasferta di Matteo a Londra e reagisce d'impulso. Novità sul caso del campetto
Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 126.
Dove eravamo rimasti il 12 marzo 2026
Irene non riesce a perdonare Cesare, mentre Johnny pensa di farsi da parte continuando a reprimere i suoi sentimenti. Ciro si scusa con Ivana per averla trattata freddamente e la convince a diventare la sua nuova cuoca. Marcello aiuta Valeria a ottenere un incontro con un suo ex socio in affari per la vendita della sua lingerie e la loro intesa non sfugge allo sguardo di Rosa. Il sindaco di Milano ha deciso di conferire un attestato di civica benemerenza a Enrico e Umberto, il quale, nel frattempo, riceve una telefonata preoccupante. Intanto, Ettore e Greta hanno un piano per mettere in cattiva luce Matteo agli occhi di Odile.
Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 13 marzo 2026
Rosa scopre che la banca Guarnieri ha finanziato una delle società di costruzioni che hanno edificato sui lotti di terreno attiguo al campetto inquinato. Valeria ha strappato una commessa importante grazie all’aiuto di Marcello. Johnny decide di mettere da parte i suoi sentimenti e spinge Irene a riappacificarsi con Cesare. Greta, con uno stratagemma, si introduce in casa Barbieri per cercare il passaporto di Matteo. Al Circolo, ai festeggiamenti di fine riprese, Ettore confessa a Odile che Matteo è andato a Londra per ottenere informazioni da sua madre, mandato da Umberto, e lei compie un gesto eclatante.
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.
