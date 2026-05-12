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Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 13 maggio 2026: Ciro roso dalla gelosia

Le trame del Paradiso di mercoledì 13 maggio 2026: le attenzioni di un cliente per Concetta fanno perdere la ragione al ragazzo. Johnny salva Cesare

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Redazione

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Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 167.

Dove eravamo rimasti il 12 maggio 2026

Irene, supportata anche da Johnny, è determinata a ritrovare Cesare e accoglie la proposta di Rebecca di lanciare un appello alla radio. Mirella ha difficoltà nell’accettare il ritorno di Luigi, allo stesso tempo, però, vorrebbe dare al figlio una stabilità familiare. Al Paradiso, l’iniziativa riguardante le tappe del Giro d’Italia si sta rivelando un successo, mentre Concetta, nel suo ruolo di Venere conquista un nuovo cliente. Cesare ascolta l’appello alla radio e decide di farsi vivo.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 13 maggio 2026

Marta si prepara alla serata organizzata dal Vicariato Lombardo al Circolo per premiare le Fondazioni volte all’impegno nel sociale, ma Adelaide sceglie di non partecipare all’evento. Mirella concede a Luigi di trascorrere un pomeriggio con Michelino. Odile non riesce a trovare un nuovo stilista per la GMM e Matteo la incoraggia ad assecondare la propria ispirazione creativa. Ciro è geloso del nuovo cliente che mostra interesse per Concetta. Cesare è tornato a Milano e Johnny lo salva da una brutta situazione.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 12 maggio 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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