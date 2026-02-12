Trova nel Magazine
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 13 febbraio 2026: Gian Lorenzo difende Delia dalle molestie

Le trame del Paradiso di venerdì 13 febbraio 2026: Botteri interviene contro le attenzioni indesiderate di Nazzareno. I dubbi amorosi di Irene su Cesare

Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 106.

Dove eravamo rimasti il 12 febbraio 2026

Johnny aiuta Irene a superare l’attrito con Rebecca, e scopre da Cesare un’importante novità. Ciro è alle prese con la selezione di un nuovo cuoco che sostituisca Mimmo. Enrico inizia a sospettare che i malesseri di Anita e di altri bambini non siano una semplice influenza. Rosa prende una decisione in merito alla proposta di Tancredi. Tra Odile ed Ettore esplode un confronto acceso dopo quanto accaduto la sera prima al quale segue una riappacificazione. Umberto, pero, inizia a nutrire i primi dubbi.

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 13 febbraio 2026

Botteri interviene a modo suo per proteggere Delia dalle richieste indesiderate di Nazzareno Amidei. Fulvio e Caterina riscoprono la forza del loro legame familiare organizzando un San Valentino sui generis. Marcello vede nella scelta di Rosa una possibilità che il loro amore possa rinascere. Matteo espone a Umberto i suoi dubbi profondi su Ettore. Irene, intanto, pensa che la sua relazione sia finita, non sa che Cesare ha in serbo per lei una sorpresa.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 12 febbraio 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

