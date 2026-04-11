Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 13 aprile 2026: Adelaide non molla su Ettore
Le trame del Paradiso di lunedì 13 aprile 2026: la notizia che la madre dell'uomo sarà alle nozze con Odile non convince la contessa, che vuole andare a fondo
Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 146.
Dove eravamo rimasti il 10 aprile 2026
Agata si dimette dall’incarico a Firenze, ma continua a raccontare l’ennesima bugia a chi le sta vicino. Tancredi comunica a Rosa che si terrà la presentazione del suo libro in Francia e Marcello la incoraggia a partire, regalandole una guida di Parigi. Alle prove generali della recita, tra Johnny e Irene succede qualcosa di inaspettato. Durante la cena organizzata a casa Marchesi, Adelaide, su suggerimento di Matteo, chiede a Ettore e a Greta della loro madre e nota una certa inquietudine nei due fratelli che la insospettisce.
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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 13 aprile 2026
Caterina, ansiosa di presentare i bozzetti all’Accademia Lombarda Moda e Arti Tessili, chiede un parere al padre. Agata ha deciso di restare al Paradiso e di rinunciare a Firenze, ma non sembra del tutto convinta. Johnny scopre che Irene non farà più parte della recita, ufficialmente per impegni legati al matrimonio imminente. Ettore annuncia che sua madre potrà essere presente alle nozze con Odile, spiazzando Adelaide, che, però, vuole andare fino in fondo ai suoi sospetti.
Le trame de Il Paradiso delle Signore del 10 aprile 2026
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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