Il paradiso delle signore, la scelta di Umberto fa discutere: cosa vuole fare Le trame del Paradiso di lunedì 12 ottobre 2026: Guarnieri vorrebbe confessare una volta per tutte la paternità di Odile ma la famiglia è contraria

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Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 26 della nuova stagione.

Dove eravamo rimasti il 9 ottobre 2026

Dopo il colpo di Carla, Adelaide cambia strategia con il sostegno di Umberto. Un’incomprensione da parte di Elisa crea un malinteso che potrebbe mettere a rischio il posto di lavoro di Valter. Dopo l’infortunio di Ciro, Marcello prende in considerazione l’idea di dare una mano in Caffetteria. In un momento di debolezza, Riccardo si lascia scappare con Diana un dettaglio importante, poi confida a Marta tutta la verità riguardo la sua situazione matrimoniale, nascondendo, però, ancora parte della verità.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 12 ottobre 2026

Per salvare la GMM Iacopo propone di far virare l’azienda sul prêt-à-porter popolare, ma questo significherebbe andare in contrasto con il Paradiso. Umberto vorrebbe rendere pubblica la paternità di Odile, ma non trova parere favorevole in famiglia. Riccardo chiede a Diana di non rivelare a nessuno quanto lui involontariamente le ha confidato. Lia chiede aiuto a Matteo per cercare suo padre. Mimmo nasconde una lettera di Agata, mentre Concetta confessa a Ciro di aver perso i prototipi di Botteri. Carla è determinata a dichiarare guerra ad Adelaide.

Le trame del Paradiso delle Signore del 9 ottobre 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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