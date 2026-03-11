Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 12 marzo 2026: l'intesa tra Marcello e Valeria ferisce Rosa
Le trame del Paradiso di giovedì 12 marzo 2026: l'imprenditrice accende la gelosia della giornalista. Premio del Sindaco di Milano per Enrico e Umberto
Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 126.
Dove eravamo rimasti il 11 marzo 2026
In Caffetteria si presenta per un colloquio Ivana Fabbri, cuoca con ottime referenze proposta da Don Saverio, ma Ciro non sembra affatto interessato. Al Paradiso, nonostante gli sforzi di Valeria, la vendita della lingerie continua ad andar male. I Marchesi hanno sempre più dubbi su Matteo, soprattutto da quando Greta ha scoperto per caso da Marina che Portelli è mancato dal set nei giorni in cui la persona mandata da Umberto si è palesata a Londra dalla loro madre. Delia organizza un incontro per far riappacificare Cesare e Irene e Johnny, che è pronto a dichiararsi alla capocommessa, trova una sorpresa ad attenderlo.
Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 12 marzo 2026
Irene non riesce a perdonare Cesare, mentre Johnny pensa di farsi da parte continuando a reprimere i suoi sentimenti. Ciro si scusa con Ivana per averla trattata freddamente e la convince a diventare la sua nuova cuoca. Marcello aiuta Valeria a ottenere un incontro con un suo ex socio in affari per la vendita della sua lingerie e la loro intesa non sfugge allo sguardo di Rosa. Il sindaco di Milano ha deciso di conferire un attestato di civica benemerenza a Enrico e Umberto, il quale, nel frattempo, riceve una telefonata preoccupante. Intanto, Ettore e Greta hanno un piano per mettere in cattiva luce Matteo agli occhi di Odile.
Le trame de Il Paradiso delle Signore del 11 marzo 2026
