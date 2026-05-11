Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 12 maggio 2026: il dilemma di Mirella
Le trame del Paradiso di martedì 12 maggio 2026: il ritorno di Luigi mette in crisi la donna (che pensa a Michelino). Appello in radio per ritrovare Cesare
Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 166.
Dove eravamo rimasti l’11 maggio 2026
Rebecca è in ansia per Cesare e chiede aiuto a Irene, che in preda ai sensi di colpa è rientrata a Milano. Odile riceve delle indicazioni utili da Matteo e Marcello per la nuova collezione della GMM. Mirella, dopo averci pensato a lungo, decide di far conoscere Michelino a Luigi. Marcello riceve una telefonata inaspettata da Rosa, mentre il ritrovamento della giacca di Cesare nei Navigli fa pensare al peggio.
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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 12 maggio 2026
Irene, supportata anche da Johnny, è determinata a ritrovare Cesare e accoglie la proposta di Rebecca di lanciare un appello alla radio. Mirella ha difficoltà nell’accettare il ritorno di Luigi, allo stesso tempo, però, vorrebbe dare al figlio una stabilità familiare. Al Paradiso, l’iniziativa riguardante le tappe del Giro d’Italia si sta rivelando un successo, mentre Concetta, nel suo ruolo di Venere conquista un nuovo cliente. Cesare ascolta l’appello alla radio e decide di farsi vivo.
Le trame de Il Paradiso delle Signore del 11 maggio 2026
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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