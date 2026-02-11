Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 12 febbraio 2026: Enrico teme una pericolosa epidemia Le trame del Paradiso di giovedì 12 febbraio 2026: il medico è preoccupato per i troppi malesseri. Rosa cede a Tancredi. Scintille tra Odile ed Ettore

Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 105.

Dove eravamo rimasti il 11 febbraio 2026

Rosa riceve una proposta di lavoro allettante da Tancredi, ma è indecisa se accettare o meno per via dell’impegno con le Cronache dal Set. Botteri mostra gelosia dopo aver saputo delle attenzioni di Amidei per Delia. Irene si sfoga con Johnny dopo un litigio con Rebecca: il pretesto è il regalo da fare a Cesare per San Valentino. Anita sta male, sembra un’influenza, ma alcuni sintomi non rassicurano il dottor Proietti. Matteo scopre un cambio al piano di riprese per favorire la GMM a danno del Paradiso: capisce che dietro quella scelta c’è lo zampino di Ettore e i due si scontrano alla presenza di Odile.

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 12 febbraio 2026

Johnny aiuta Irene a superare l’attrito con Rebecca, e scopre da Cesare un’importante novità. Ciro è alle prese con la selezione di un nuovo cuoco che sostituisca Mimmo. Enrico inizia a sospettare che i malesseri di Anita e di altri bambini non siano una semplice influenza. Rosa prende una decisione in merito alla proposta di Tancredi. Tra Odile ed Ettore esplode un confronto acceso dopo quanto accaduto la sera prima al quale segue una riappacificazione. Umberto, pero, inizia a nutrire i primi dubbi.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 11 febbraio 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

