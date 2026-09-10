Il paradiso delle signore, un incidente rovina la giornata di Delia (ma c'è anche una sorpresa)
Le trame del Paradiso di venerdì 11 settembre 2026: il corner della parrucchiera è pronto ma l'inaugurazione è a rischio. E Gianlorenzo fa un passo importante
Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 5 della nuova stagione.
Dove eravamo rimasti il 10 settembre 2026
Umberto ha un piano per cancellare ogni traccia che possa ricondurre alla verità su Odile mentre Adelaide cerca di capire che cosa sa davvero la figlia. Marcello legge l’articolo di Costanza su Rosa, si commuove e decide di pubblicarlo. Un giovane imparentato con Elisa fa colpo sulle Veneri. Carla accetta di aiutare la GMM ma tratta con Umberto per diventarne socia. Intanto Odile prende una decisione importante.
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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore l’11 settembre 2026
Umberto comunica l’entrata dei Corsi in GMM, ma Odile non mostra grande entusiasmo, mentre Iacopo, contrario alla scelta della madre, alla fine cede e accetta. Al Paradiso è il giorno dell’inaugurazione del corner di Delia, ma un incidente rischia di far saltare tutto. Elisa, incaricata di presentare il corner, è costretta ad assentarsi per una strana emergenza. Gianlorenzo approfitta dell’evento per fare un passo importante. Le Veneri in prova dovranno scoprire chi delle due è stata assunta. Nel frattempo, a Villa Guarnieri emerge una dolorosa verità a lungo nascosta.
Le trame del Paradiso delle Signore del 10 settembre 2026.
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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