Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 11 marzo 2026: aumentano i sospetti su Matteo Le trame del Paradiso di mercoledì 11 marzo 2026: i Marchesi capiscono che dietro la "missione" a Londra c'è il ragazzo. Sorpresa amara per Johnny (per Irene)

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 124.

Dove eravamo rimasti il 10 marzo 2026

Concetta si rivolge a Don Saverio affinché trovi una persona che sostituisca Mimmo in Caffetteria. La curiosità di Valeria nei confronti di Rosa cresce sempre di più, soprattutto dopo una piccola rivelazione. Rosa, intanto, dopo aver accettato di indagare sul caso dei terreni inquinati, intervista prima Enrico, in qualità di medico, poi Umberto per aver contribuito, con fondi propri, a salvare tanti bambini: Odile si mostra orgogliosa di lui. Johnny fatica a reprimere i sentimenti per Irene soprattutto dopo la rottura della ragazza con Cesare.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 11 marzo 2026

In Caffetteria si presenta per un colloquio Ivana Fabbri, cuoca con ottime referenze proposta da Don Saverio, ma Ciro non sembra affatto interessato. Al Paradiso, nonostante gli sforzi di Valeria, la vendita della lingerie continua ad andar male. I Marchesi hanno sempre più dubbi su Matteo, soprattutto da quando Greta ha scoperto per caso da Marina che Portelli è mancato dal set nei giorni in cui la persona mandata da Umberto si è palesata a Londra dalla loro madre. Delia organizza un incontro per far riappacificare Cesare e Irene e Johnny, che è pronto a dichiararsi alla capocommessa, trova una sorpresa ad attenderlo.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 10 marzo 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche