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Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 11 maggio 2026: Cesare è affogato?

Le trame del paradiso di lunedì 11 maggio 2026: la giacca dell'uomo, trovata sulla riva del Naviglio, fa temere il peggio. Irene torna a Milano di corsa

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Redazione

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Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 165.

Dove eravamo rimasti l’8 maggio 2026

Irene scopre che Cesare è scomparso poco prima di partire con Johnny. L’uomo misterioso che ha avvicinato Michelino si presenta a Mirella, riaprendo una ferita legata al suo passato. Grazie al sostegno di Matteo, Odile ritrova l’entusiasmo nel lavoro e una nuova idea per la GMM. Rebecca è preoccupata perché continua a non avere notizie di Cesare. Marcello, intanto, perde un oggetto simbolo del suo legame con Rosa che gli appare come uno strano presagio.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore l’11 maggio 2026

Rebecca è in ansia per Cesare e chiede aiuto a Irene, che in preda ai sensi di colpa è rientrata a Milano. Odile riceve delle indicazioni utili da Matteo e Marcello per la nuova collezione della GMM. Mirella, dopo averci pensato a lungo, decide di far conoscere Michelino a Luigi. Marcello riceve una telefonata inaspettata da Rosa, mentre il ritrovamento della giacca di Cesare nei Navigli fa pensare al peggio.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 8 maggio 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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