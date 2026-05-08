Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 11 maggio 2026: Cesare è affogato?
Le trame del paradiso di lunedì 11 maggio 2026: la giacca dell'uomo, trovata sulla riva del Naviglio, fa temere il peggio. Irene torna a Milano di corsa
Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 165.
Dove eravamo rimasti l’8 maggio 2026
Irene scopre che Cesare è scomparso poco prima di partire con Johnny. L’uomo misterioso che ha avvicinato Michelino si presenta a Mirella, riaprendo una ferita legata al suo passato. Grazie al sostegno di Matteo, Odile ritrova l’entusiasmo nel lavoro e una nuova idea per la GMM. Rebecca è preoccupata perché continua a non avere notizie di Cesare. Marcello, intanto, perde un oggetto simbolo del suo legame con Rosa che gli appare come uno strano presagio.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cosa succede a Il Paradiso delle Signore l’11 maggio 2026
Rebecca è in ansia per Cesare e chiede aiuto a Irene, che in preda ai sensi di colpa è rientrata a Milano. Odile riceve delle indicazioni utili da Matteo e Marcello per la nuova collezione della GMM. Mirella, dopo averci pensato a lungo, decide di far conoscere Michelino a Luigi. Marcello riceve una telefonata inaspettata da Rosa, mentre il ritrovamento della giacca di Cesare nei Navigli fa pensare al peggio.
Le trame de Il Paradiso delle Signore del 8 maggio 2026
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.
Potrebbe interessarti anche
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 8 maggio 2026: Marcello e il cattivo presagio
Le trame del Paradiso di venerdì 8 maggio 2026: mentre Irene scopre che Cesare è sco...
Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 11 al 15 maggio 2026: Rosa ferita in Vietnam
Le trame del Paradiso dall’11 al 15 maggio 2026: la reporter in difficoltà, Marcello...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 7 maggio 2026: Cesare è scomparso
Le trame del Paradiso di giovedì 7 maggio 2026: Brugnoli è sparito e si teme per la ...
Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 4 al 8 maggio 2026: Cesare scompare dopo l'addio di Irene
Le trame del Paradiso per la settimana dal 4 all’8 maggio 2026: il naufragio delle n...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 5 maggio 2026: Irene e Johnny fuggono insieme
Le trame del Paradiso di martedì 5 maggio 2026: svolta clamorosa nella storia tra la...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 14 aprile 2026: Matteo aggredisce Ettore
Le trame del Paradiso di martedì 14 aprile 2026: provocato dal rivale, Portelli lo a...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 26 febbraio 2026: una serata speciale per Delia
Le trame del Paradiso di giovedì 26 febbraio 2026: appuntamento romantico con Botter...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 15 aprile 2026: una morte scuote la soap
Le trame del Paradiso di mercoledì 15 aprile 2026: la scomparsa di Totò turba tutti ...