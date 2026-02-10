Trova nel Magazine
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 11 febbraio 2026: brutta lite tra due protagonisti

Le trame del Paradiso di mercoledì 11 febbraio 2026: forte tensione tra Matteo ed Ettore (davanti agli occhi di Odile). Botteri geloso di Delia

Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 104.

Dove eravamo rimasti il 10 febbraio 2026

Concetta e Ciro si interrogano sul futuro della famiglia e della Caffetteria in vista del trasferimento di Agata e Mimmo a Firenze. Fulvio ringrazia Roberto per avergli dato una seconda possibilità come contabile, mentre le Veneri parlano dei loro piani per San Valentino. Marina si lascia sfuggire con Botteri che Amidei ha fatto delle avances a Delia. Ettore, di ritorno da Londra, scopre che il Paradiso, oltre a ospitare le riprese, ha lanciato l’iniziativa Cronache dal Set e teme che la GMM venga messa in ombra.

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 11 febbraio 2026

Rosa riceve una proposta di lavoro allettante da Tancredi, ma è indecisa se accettare o meno per via dell’impegno con le Cronache dal Set. Botteri mostra gelosia dopo aver saputo delle attenzioni di Amidei per Delia. Irene si sfoga con Johnny dopo un litigio con Rebecca: il pretesto è il regalo da fare a Cesare per San Valentino. Anita sta male, sembra un’influenza, ma alcuni sintomi non rassicurano il dottor Proietti. Matteo scopre un cambio al piano di riprese per favorire la GMM a danno del Paradiso: capisce che dietro quella scelta c’è lo zampino di Ettore e i due si scontrano alla presenza di Odile.

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

