Il paradiso delle signore, qualcuno fa colpo sulle Veneri: chi è Le trame del Paradiso di giovedì 10 settembre 2026: mentre Umberto cerca di cancellare ogni traccia che lo colleghi a Odile, un ragazzo fa strage di cuori

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Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 4 della stagione.

Dove eravamo rimasti il 9 settembre 2026

Iacopo, dopo aver rifiutato l’offerta della GMM, trova la sua arena al Paradiso e sfida apertamente Landi. Lia e Simona vengono messe alla prova per aggiudicarsi il posto di Venere. Irene ha modo di conoscere Elisa, con cui instaura da subito un rapporto complicato. Dopo l’incontro con Greta, Odile affronta Umberto e Adelaide, i quali capiscono che se si scoprisse il loro segreto sarebbe la fine di tutto.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 10 settembre 2026

Umberto ha un piano per cancellare ogni traccia che possa ricondurre alla verità su Odile mentre Adelaide cerca di capire che cosa sa davvero la figlia. Marcello legge l’articolo di Costanza su Rosa, si commuove e decide di pubblicarlo. Un giovane imparentato con Elisa fa colpo sulle Veneri. Carla accetta di aiutare la GMM ma tratta con Umberto per diventarne socia. Intanto Odile prende una decisione importante.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 9 settembre 2026.

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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