Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 10 marzo 2026: una nuova speranza per Johnny Le trame del Paradiso di martedì 10 marzo 2026: la crisi con Cesare alimenta il sentimento per Irene. Rosa indaga sul campetto avvelenato con Enrico e Umberto

Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 122.

Dove eravamo rimasti il 9 marzo 2026

Enrico, dopo i colloqui avuti in Questura riguardo il campetto inquinato, confessa a Marta il timore che i tempi per arrivare ai responsabili saranno lunghi e lei propone a Rosa di condurre un’indagine. Al Paradiso prende forma il nuovo corner lingerie e Marcello sembra sempre più apprezzare l’intraprendenza di Valeria. Umberto continua a perseguire la sua strategia per controllare Ettore, coinvolgendo Matteo e provando a indirizzare Odile verso un lento distacco da Marchesi. Delia spinge Cesare a liberarsi dall’influenza di Rebecca e fare un passo avanti verso Irene, che, però, fatica a reagire e cerca conforto in Johnny, il quale è felice di accoglierla.

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 10 marzo 2026

Concetta si rivolge a Don Saverio affinché trovi una persona che sostituisca Mimmo in Caffetteria. La curiosità di Valeria nei confronti di Rosa cresce sempre di più, soprattutto dopo una piccola rivelazione. Rosa, intanto, dopo aver accettato di indagare sul caso dei terreni inquinati, intervista prima Enrico, in qualità di medico, poi Umberto per aver contribuito, con fondi propri, a salvare tanti bambini: Odile si mostra orgogliosa di lui. Johnny fatica a reprimere i sentimenti per Irene soprattutto dopo la rottura della ragazza con Cesare.

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

