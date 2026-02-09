Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 10 febbraio 2026: Delia e le avance della star del film
Le trame del Paradiso di martedì 10 febbraio 2026: la Venere riceve le attenzioni dell'attore, Botteri non la prende bene. Alla Caffetteria c'è preoccupazione
Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 103.
Dove eravamo rimasti il 9 febbraio 2026
Agata rientra da Firenze e sogna insieme a Mimmo il momento in cui si trasferiranno in quella città piena di meraviglie. Al Paradiso hanno inizio i preparativi per le riprese del film: Delia vive con emozione il suo ruolo di acconciatrice sul set, ma anche con un po’ di ansia perché avrà a che fare con Nazzareno Amidei, una star molto esigente. Johnny accetta di sostituire Fulvio in magazzino. A Rosa viene chiesto di stilare una sorta di diario per Paradiso Donna, le cronache dal set del dietro le quinte del musicarello e lei capisce che è stata un’idea di Marcello: entrambi, al lavoro, si sforzano di superare le ostilità personali.
Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 10 febbraio 2026
Concetta e Ciro si interrogano sul futuro della famiglia e della Caffetteria in vista del trasferimento di Agata e Mimmo a Firenze. Fulvio ringrazia Roberto per avergli dato una seconda possibilità come contabile, mentre le Veneri parlano dei loro piani per San Valentino. Marina si lascia sfuggire con Botteri che Amidei ha fatto delle avances a Delia. Ettore, di ritorno da Londra, scopre che il Paradiso, oltre a ospitare le riprese, ha lanciato l’iniziativa Cronache dal Set e teme che la GMM venga messa in ombra.
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.
