Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 10 febbraio 2026: Delia e le avance della star del film

Le trame del Paradiso di martedì 10 febbraio 2026: la Venere riceve le attenzioni dell'attore, Botteri non la prende bene. Alla Caffetteria c'è preoccupazione

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 103.

Dove eravamo rimasti il 9 febbraio 2026

Agata rientra da Firenze e sogna insieme a Mimmo il momento in cui si trasferiranno in quella città piena di meraviglie. Al Paradiso hanno inizio i preparativi per le riprese del film: Delia vive con emozione il suo ruolo di acconciatrice sul set, ma anche con un po’ di ansia perché avrà a che fare con Nazzareno Amidei, una star molto esigente. Johnny accetta di sostituire Fulvio in magazzino. A Rosa viene chiesto di stilare una sorta di diario per Paradiso Donna, le cronache dal set del dietro le quinte del musicarello e lei capisce che è stata un’idea di Marcello: entrambi, al lavoro, si sforzano di superare le ostilità personali.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 10 febbraio 2026

Concetta e Ciro si interrogano sul futuro della famiglia e della Caffetteria in vista del trasferimento di Agata e Mimmo a Firenze. Fulvio ringrazia Roberto per avergli dato una seconda possibilità come contabile, mentre le Veneri parlano dei loro piani per San Valentino. Marina si lascia sfuggire con Botteri che Amidei ha fatto delle avances a Delia. Ettore, di ritorno da Londra, scopre che il Paradiso, oltre a ospitare le riprese, ha lanciato l’iniziativa Cronache dal Set e teme che la GMM venga messa in ombra.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 9 febbraio 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

IPDS, Rosa

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 9 febbraio 2026: il compito più difficile per Rosa

Le trame del Paradiso di lunedì 9 febbraio 2026: dietro un nuovo incarico c'è l'ombr...
IPDS, le Veneri del Paradiso

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 9 al 13 febbraio 2026: una Venere molestata sul set, chi è stato

Le trame del Paradiso della settimana dal 9 al 13 febbraio 2026: Delia riceve le att...
Il paradiso delle signore, Marcello, Odile e Matteo

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 29 gennaio 2026: il grande annuncio di Odile

Le trame del Paradiso di giovedì 29 gennaio 2026: alla conferenza stampa per il film...
Il paradiso delle signore, Irene

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 23 gennaio 2026: Irene viene messa in guardia, così non va

Le trame del Paradiso delle Signore di venerdì 23 gennaio 2026: Zia Sandra bacchetta...
Il paradiso delle signore, Tancredi

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 4 febbraio 2026: la dichiarazione d'amore di Tancredi

Le trame del Paradiso di mercoledì 4 febbraio 2026: l'uomo confessa i suoi sentiment...
IPDS, Rosa e Tancredi

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 6 febbraio 2026: tra Marcello e Rosa è davvero finita

Le trame del Paradiso di venerdì 6 febbraio 2026: la coppia decide di prendersi una ...
Il paradiso delle signore, Tancredi

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 5 febbraio 2026: faccia a faccia tra Marcello e Tancredi

Le trame del Paradiso di giovedì 5 febbraio 2026: le attenzioni di Sant'Erasmo verso...
Il paradiso delle signore, Umberto

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 28 gennaio 2026: Greta seduce Umberto (ma solo per interesse)

Le trame del Paradiso di mercoledì 28 gennaio 2026: la mossa spregiudicata per scopr...
Il paradiso delle signore, Marcello, Odile e Matteo

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 27 gennaio 2026: Marcello soffre per colpa di Rosa

Le trame del Paradiso di martedì 27 gennaio 2026: il ritorno da New York non risolve...

Lucart

Economia circolare e Climate Neutrality

Un sistema di produzione che trasforma i rifiuti in risorse

LEGGI

Personaggi

gioia-spaziani

Gioia Spaziani
Anna Favella

Anna Favella
Chiello

Chiello
Enrico Cremonesi

Enrico Cremonesi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963