Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 10 aprile 2026: Adelaide "inchioda" i Marchesi
Le trame del Paradiso di venerdì 10 aprile 2026: la contessa mette subito in difficoltà Ettore e Greta. Agata si dimette ma continua a mentire a tutti
Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 145.
Dove eravamo rimasti il 9 aprile 2026
Agata continua a mentire sulla ripresa del corso di restauro a Firenze, ma poi si apre con Roberto e gli fa una rivelazione importante. Si scopre che la sorpresa che Botteri ha annunciato alle Veneri non è per Delia e Concetta, con la complicità di Irene si trova la soluzione per evitare una delusione alla ragazza. Nel frattempo, Adelaide ha deciso di lasciare il convento a Roma e, a sorpresa, si presenta a Villa Guarnieri.
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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 10 aprile 2026
Agata si dimette dall’incarico a Firenze, ma continua a raccontare l’ennesima bugia a chi le sta vicino. Tancredi comunica a Rosa che si terrà la presentazione del suo libro in Francia e Marcello la incoraggia a partire, regalandole una guida di Parigi. Alle prove generali della recita, tra Johnny e Irene succede qualcosa di inaspettato. Durante la cena organizzata a casa Marchesi, Adelaide, su suggerimento di Matteo, chiede a Ettore e a Greta della loro madre e nota una certa inquietudine nei due fratelli che la insospettisce.
Le trame de Il Paradiso delle Signore del 9 aprile 2026
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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