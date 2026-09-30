Il paradiso delle signore, il crollo di Marcello: non ce la fa più
Le trame del Paradiso di giovedì 1 ottobre 2026: l'errore dell'uomo potrebbe costare molto caro al negozio e lui precipita in una crisi nerissima
Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 19 della nuova stagione.
Dove eravamo rimasti il 30 settembre 2026
Dopo aver appreso che Umberto non è in grado di finanziare il progetto del fast-food, Riccardo è pronto a trovare nuovi soci; nel frattempo, una telefonata da Parigi mette in allarme Marta che nota un certo turbamento nel fratello. Delia e Gianlorenzo devono risolvere un altro imprevisto riguardo al loro matrimonio. Marcello vuole risolvere da solo il problema con le navi da crociera e chiede aiuto a Valeria. Simona, rimasta sola in Galleria, accenna dei passi di danza, ma cade e viene soccorsa da Valter. Diana scopre che Carla le ha tagliato i fondi e tenta le buone maniere per ottenere il perdono della madre, che, però, non cede. Marta mette Riccardo alle strette e lui le riferisce il contenuto della telefonata di Nicoletta.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 1 ottobre 2026
Irene lancia un’idea per risolvere il problema sorto in merito alla data del matrimonio di Delia e Gianlorenzo. Diana si scontra con la madre dopo il taglio dei fondi e decide di trovarsi un lavoro. Davanti alla possibilità che il Paradiso debba pagare una grossa somma per colpa sua, Marcello ha una reazione emotiva, ma ritrova un po’ di leggerezza con Valeria. Umberto presenta Carla a Riccardo come possibile investitrice del progetto fast-food. La famiglia Guarnieri si stringe attorno a Riccardo.
Le trame de Il Paradiso delle Signore del 30 settembre 2026
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.
Potrebbe interessarti anche
Il paradiso delle signore, i bilanci sono in rosso: Riccardo e Diana nei guai
Le trame del Paradiso di mercoledì 30 settembre 2026: Umberto non ha soldi per il fa...
Il Paradiso delle Signore, esplode la rivalità tra Adelaide e Carla: è sfida tra le due
Le trame del Paradiso delle Signore dal 28 settembre al 2 ottobre 2026: mentre Delia...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 21 settembre 2026
Le trame del Paradiso di lunedì 21 settembre 2026: Costanza lascia il grande magazzi...
Il paradiso delle signore, Odile tradita da Iacopo: la reazione di Umberto
Le trame del Paradiso di giovedì 24 settembre 2026: alla sfilata lo stilista rompe l...
Il paradiso delle signore, Odile torna a Villa Guarnieri e trova una sorpresa inattesa
Le trame del Paradiso di venerdì 18 settembre 2026: le nozze di Delia hanno una batt...
Il paradiso delle signore, Odile delusa da Iacopo: tra i due qualcosa non va
Le trame del Paradiso di martedì 22 settembre 2026: i preparativi per la sfilata all...
Il paradiso delle signore, un arrivo inaspettato a Villa Guarnieri: chi riappare
Le trame del Paradiso di martedì 15 settembre 2026: un membro della famiglia fa il s...
Il paradiso delle signore, Marcello combina un guaio: deve intervenire Cesare
Le trame del Paradiso di martedì 29 settembre 2026: per il problema con la compagnie...