Il paradiso delle signore, il crollo di Marcello: non ce la fa più Le trame del Paradiso di giovedì 1 ottobre 2026: l'errore dell'uomo potrebbe costare molto caro al negozio e lui precipita in una crisi nerissima

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Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 19 della nuova stagione.

Dove eravamo rimasti il 30 settembre 2026

Dopo aver appreso che Umberto non è in grado di finanziare il progetto del fast-food, Riccardo è pronto a trovare nuovi soci; nel frattempo, una telefonata da Parigi mette in allarme Marta che nota un certo turbamento nel fratello. Delia e Gianlorenzo devono risolvere un altro imprevisto riguardo al loro matrimonio. Marcello vuole risolvere da solo il problema con le navi da crociera e chiede aiuto a Valeria. Simona, rimasta sola in Galleria, accenna dei passi di danza, ma cade e viene soccorsa da Valter. Diana scopre che Carla le ha tagliato i fondi e tenta le buone maniere per ottenere il perdono della madre, che, però, non cede. Marta mette Riccardo alle strette e lui le riferisce il contenuto della telefonata di Nicoletta.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 1 ottobre 2026

Irene lancia un’idea per risolvere il problema sorto in merito alla data del matrimonio di Delia e Gianlorenzo. Diana si scontra con la madre dopo il taglio dei fondi e decide di trovarsi un lavoro. Davanti alla possibilità che il Paradiso debba pagare una grossa somma per colpa sua, Marcello ha una reazione emotiva, ma ritrova un po’ di leggerezza con Valeria. Umberto presenta Carla a Riccardo come possibile investitrice del progetto fast-food. La famiglia Guarnieri si stringe attorno a Riccardo.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 30 settembre 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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