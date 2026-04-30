Il paradiso delle signore, lo stop per venerdì 1 maggio 2026: cosa succede
Venerdì 1 maggio 2026 la soap milanese non va in onda: la decisione della Rai e la data del ritorno della contessa e degli altri protagonisti
Il primo maggio ferma le soap: come Un posto al sole, anche "Il Paradiso delle Signore" non andrà in onda nel venerdì di festa. L’appuntamento con la contessa e le trame (caldissime nell’ultimo periodo) della serie milanese è rimandato a lunedì 4 maggio..
Dove eravamo rimasti il 30 aprile 2026
Irene riceve il regalo di nozze dalle Veneri e ne resta colpita. Delia sembra aver scelto l’amore, mentre Marcello stupisce Rosa con un gesto romantico che riaccende la loro storia. Ettore parte per Londra lasciando la sorella a Milano. Umberto e Adelaide credono di essersi finalmente liberati dei Marchesi. Nel frattempo, Greta attira Odile in una trappola e telefona a Villa Guarnieri chiedendo un incontro ad Adelaide.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 1 maggio 2026
Per la giornata di venerdì 1 maggio 2026, gli appassionati dovranno rassegnarsi all’assenza del loro programma preferito. Il Paradiso si ferma e dà appuntamento a lunedì 4 maggio..
Le trame de Il Paradiso delle Signore del 30 aprile 2026
Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.
Potrebbe interessarti anche
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 30 aprile 2026: Odile cade in una trappola
Le trame del Paradiso di giovedì 30 aprile 2026: Greta non si rassegna alla sconfitt...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 28 aprile 2026: Adelaide, la verità sconvolgente
Le trame del Paradiso di martedì 28 aprile 2026: Greta s'impossessa del testamento d...
Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 27 aprile al 1 maggio 2026: Odile lascia Ettore
Le trame del paradiso dal 27 aprile al 1 maggio 2026: la storia tra i due viene impr...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 23 aprile 2026: il gesto d'amore di Mimmo
Le trame del Paradiso di giovedì 23 aprile 2026: il ragazzo cerca di regalare all'am...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 29 aprile 2026: Ettore dà l'addio a Odile
Le trame del Paradiso di mercoledì 29 aprile 2026: la storia tra i due non può più p...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 27 aprile 2026: la contessa sotto ricatto
Le trame del Paradiso di lunedì 27 aprile 2026: Adelaide e Umberto sono sotto scacco...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 10 aprile 2026: Adelaide "inchioda" i Marchesi
Le trame del Paradiso di venerdì 10 aprile 2026: la contessa mette subito in diffico...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 26 marzo 2026: proposta di matrimonio per Delia
Le trame del Paradiso di giovedì 26 marzo 2026: Botteri si decide a fare la fatidica...