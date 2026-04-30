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Il paradiso delle signore, lo stop per venerdì 1 maggio 2026: cosa succede

Venerdì 1 maggio 2026 la soap milanese non va in onda: la decisione della Rai e la data del ritorno della contessa e degli altri protagonisti

Il primo maggio ferma le soap: come Un posto al sole, anche "Il Paradiso delle Signore" non andrà in onda nel venerdì di festa. L’appuntamento con la contessa e le trame (caldissime nell’ultimo periodo) della serie milanese è rimandato a lunedì 4 maggio..

Dove eravamo rimasti il 30 aprile 2026

Irene riceve il regalo di nozze dalle Veneri e ne resta colpita. Delia sembra aver scelto l’amore, mentre Marcello stupisce Rosa con un gesto romantico che riaccende la loro storia. Ettore parte per Londra lasciando la sorella a Milano. Umberto e Adelaide credono di essersi finalmente liberati dei Marchesi. Nel frattempo, Greta attira Odile in una trappola e telefona a Villa Guarnieri chiedendo un incontro ad Adelaide.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 1 maggio 2026

Per la giornata di venerdì 1 maggio 2026, gli appassionati dovranno rassegnarsi all’assenza del loro programma preferito. Il Paradiso si ferma e dà appuntamento a lunedì 4 maggio..

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 30 aprile 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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