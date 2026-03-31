Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 1 aprile 2026: chi vuole incastrare Umberto Le trame del Paradiso di mercoledì 1 aprile 2026: il documento che accusa Umberto è falso, Matteo sospetta che l'abbiano prodotto i Marchesi. Progetti per Pasqua

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Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato "Paradiso delle signore" -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 138

Dove eravamo rimasti il 31 marzo 2026

Matteo scopre che Odile sta per sposare Ettore e mentre i fratelli Marchesi credono di aver raggiunto il loro obiettivo, Umberto sollecita la perizia sul documento che lo accusa per dimostrare la sua innocenza. Agata dice di aver lasciato Firenze per un’interruzione delle operazioni di restauro, ma il suo racconto non convince qualcuno. Botteri non sa più se fare la proposta a Delia prima che lei parta per gli Stati come parrucchiera personale di Marina. Dopo il bacio Johnny prova a parlare con Irene, ma viene interrotto dall’arrivo di Cesare.

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Cosa succede a Il Paradiso delle Signore il 1 aprile 2026

Pasqua è vicina e Roberto pensa di coinvolgere la famiglia Paradiso su un’idea che unisca il tema della festività religiosa alla riflessione sulla Pace. Per la recita di Pasquetta, invece, Enrico propone a Don Saverio il racconto Il lupo e le tre ragazze e sprona Johnny a partecipare alla messa in scena con la sua musica. Nel frattempo, Umberto riesce a provare che il documento che lo accusava di complicità con la ditta Meneghini è falso e Matteo sospetta che a falsificarlo siano stati i Marchesi.

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 31 marzo 2026

Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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