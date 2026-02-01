Il Paradiso delle Signore, Adelaide è sparita (e lo share cala): quando riappare la Contessa
L’assenza di Adelaide (interpretata da Vanessa Gravina) pesa sulle trame e sugli ascolti: la soap di Rai 1 fatica a ritrovare lo slancio nel 2026.
L’assenza della Contessa Adelaide di Sant’Erasmo pesa sempre di più su Il Paradiso delle Signore. Nel corso della decima stagione, il personaggio interpretato da Vanessa Gravina è di fatto sparito dalla scena, lasciando un vuoto narrativo che non è passato inosservato agli spettatori più affezionati. Una mancanza che arriva in un momento delicato per la soap del pomeriggio di Rai 1, alle prese con ascolti in calo rispetto ai fasti delle stagioni precedenti, quando proprio Adelaide era spesso al centro delle trame più forti e discusse.
Il Paradiso delle Signore, Adelaide è sparita: quando torna
Dopo essere stata protagonista di storyline intense e controverse, la Contessa è uscita di scena senza una vera evoluzione immediata del suo percorso. La scelta degli autori di allontanarla temporaneamente da Milano — motivata anche dagli impegni teatrali di Vanessa Gravina — ha congelato dinamiche che per anni hanno rappresentato uno dei motori principali della soap. Il rapporto tormentato con Marcello Barbieri e il loro matrimonio saltato all’ultimo minuto, la rivalità con Rosa e le manovre di potere e i colpi di testa che hanno sempre caratterizzato Adelaide sono rimasti in sospeso, mentre la narrazione si è spostata su intrecci meno incisivi.
Nelle anticipazioni attualmente disponibili non ci sono segnali concreti di un suo ritorno a breve, e questo ha contribuito a una percezione diffusa di stallo. Al momento, Adelaide è rifugiata in un convento in Liguria, dove sta provando a rimettersi in sesto dopo la delusione dovuta al tradimento del suo ex promesso sposo. Molti fan lamentano una mancanza di tensione e di figure capaci di spostare realmente gli equilibri della storia, ruolo che la Contessa ha ricoperto con continuità (e magistralmente) nelle stagioni passate, quando addirittura la sua vita sembrava in pericolo a causa di un grave problema di salute.
Ascolti in calo rispetto ai picchi del passato
Dal punto di vista degli ascolti, Il Paradiso delle Signore continua comunque a difendersi bene nel pomeriggio di Rai 1, restando sopra il 16% di share e attestandosi intorno a 1,4–1,5 milioni di spettatori nella prima parte del 2026. Numeri che confermano la fedeltà del pubblico, ma che risultano però nettamente inferiori rispetto alle stagioni più fortunate, quando la soap superava con regolarità il 20% di share e raggiungeva punte ancora più elevate nonostante la concorrenza del daytime di Amici su Canale 5.
Il calo non è drastico, ma è sufficiente a sollevare interrogativi. Secondo diversi osservatori, l’assenza prolungata di personaggi chiave come Adelaide potrebbe aver inciso sulla tenuta narrativa complessiva, rendendo più difficile mantenere alta l’attenzione giorno dopo giorno. In attesa di nuovi colpi di scena e di un possibile ritorno della Contessa, la soap resta un punto fermo del palinsesto Rai, ma con la necessità evidente di trovare nuovi spunti narrativi per invertire il trend al ribasso di ascolti che rischia di diventare pericoloso.
