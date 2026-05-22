Il Paradiso delle Signore 11: addii, new entry e colpi di scena già pronti per la nuova stagione (confermata). Cosa vedremo Rai 1 ha già dato il via libera alla stagione 11 e il set si riaprirà il 25 maggio: ma le indiscrezioni sugli addii dividono già i fan. Tutti i dettagli.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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C’è un appuntamento che proprio non potete perdere oggi, 22 maggio 2026, su Rai 1, ovvero, l’ultima puntata della decima stagione de Il Paradiso delle Signore. Una chiusura che sa già di arrivederci: la stagione 11 è stata ufficialmente confermata, con le riprese fissate a partire dal 25 maggio negli studi romani di Videa. Il debutto autunnale è l’obiettivo dichiarato della produzione. Eppure, tra una certezza e l’altra, sono le indiscrezioni a tenere banco: i riflettori sono puntati principalmente sul cast, tra possibili addii e possibili nuovi ingressi che potrebbero cambiare radicalmente l’assetto della soap più amata del pomeriggio televisivo italiano. Di seguito, tutti i dettagli.

Il Paradiso delle Signore 11 si farà: le indiscrezioni sulla nuova stagione della soap di Rai 1

Si chiude oggi, 22 maggio 2026, la decima stagione de Il Paradiso delle Signore, ma Rai 1 ha già confermato l’undicesima, forte degli ottimi ascolti nel pomeriggio. Il cast tornerà sul set degli studi Videa di Roma il 25 maggio, con l’obiettivo di debuttare come di consueto a settembre 2026, ripartendo dai fili narrativi lasciati in sospeso. Sul fronte del cast, la notizia più discussa è l’addio di Emanuel Caserio, che lascia definitivamente il ruolo di Salvo Amato dopo anni nella soap. Anche Flavio Parenti sembrerebbe pronto a dire addio a Tancredi, dopo un post sui social in cui ha salutato il personaggio parlando di "nuove avventure". Incerto puro il destino di Marta Guarnieri, che potrebbe trasferirsi a Roma per motivi professionali (anche se non è chiaro se si tratterebbe di un addio definitivo o temporaneo). In bilico anche Anita, Irene e Johnny, che potrebbero lasciare Milano insieme. Tra le certezze, torna Adelaide (Vanessa Gravina), ancora centrale nelle dinamiche dei Guarnieri, così come Matteo Portelli, sempre più apprezzato dal pubblico.

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La trama sul mistero della paternità di Odile si preannuncia uno dei temi portanti della nuova stagione, insieme all’evoluzione del rapporto tra Odile e Matteo. Confermati anche Concetta e Ciro Puglisi, mentre Rosa Camilli dovrebbe restare ma con un ruolo ridotto. La produzione starebbe inoltre lavorando a nuovi ingressi nel cast, per rinnovare le dinamiche senza snaturare l’identità della serie. Stasera, anche un’altra soap molto amata volge al termine: La Forza di Una Donna. La dizi turca di Canale 5 è pronta ad emozionare i telespettatori con il gran finale, da non perdere.

Quando e dove vedere Il Paradiso delle Signore

Se non volete perdere l’ultima puntata della decima stagione de Il Paradiso delle Signore, non dovete fare altro che sintonizzarvi oggi, alle 16:15 su Rai 1. Potete seguirla anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove potrete rivedere anche le precedenti puntate.

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