Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni: Odile torna da Parigi e finisce nei guai. Una verità sconvolgente bussa alla sua porta La figlia di Adelaide torna da Parigi con un'idea per rilanciare la Galleria Milano Moda, ma una visita inattesa rischia di cambiare completamente le sue priorità

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La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore riparte il 7 settembre su Rai 1 e, tra bilanci da salvare, nuovi progetti e vecchi equilibri destinati a saltare, c’è un personaggio che potrebbe conquistare molto più spazio del previsto: Odile. La figlia di Adelaide torna infatti da Parigi con l’entusiasmo di chi pensa di avere finalmente trovato la carta giusta da giocare. L’esperienza nella capitale francese sembra averle dato sicurezza e soprattutto una direzione precisa: trovare lo stilista capace di rilanciare la Galleria Milano Moda. Il nome su cui punta è quello di Iacopo Corsi, giovane talento con idee molto chiare e una richiesta altrettanto netta: libertà creativa. Ma Odile scopre presto che avere una buona intuizione potrebbe non essere sufficiente.

Il Paradiso delle Signore 11: Odile torna con un progetto, ma la GMM è in piena crisi

Mentre lei guarda al futuro, Umberto è costretto a fare i conti con un presente decisamente più complicato. La Galleria Milano Moda è in difficoltà economiche e le perdite accumulate rendono sempre più concreto il rischio di un tracollo. Adelaide viene messa al corrente della situazione e comprende quanto sia delicato il momento per l’azienda. Proprio qui il ritorno di Odile assume un significato interessante. La ragazza arriva con l’energia e le ambizioni per costruire qualcosa, ma si ritrova dentro una realtà che rischia di far saltare ogni piano. Il suo progetto potrebbe quindi diventare una delle poche possibilità per rimettere in carreggiata la GMM. Peccato che, proprio quando sembra pronta a concentrarsi sul lavoro e sulla sua crescita professionale, qualcosa di completamente diverso irrompa nella sua vita.

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Uno psichiatra alla ricerca di Odile: c’entra Greta Marchesi

La vera sorpresa arriva quando uno psichiatra si presenta da Odile. Il motivo della visita è tutt’altro che casuale: il medico segue una paziente, Greta Marchesi, che continua a chiedere di lei e desidera incontrarla. La situazione lascia Odile spiazzata. Non è lei a cercare Greta, ma Greta a cercare lei. E questo cambia completamente la prospettiva. Perché la donna ha bisogno proprio di Odile? Che cosa lega le due ragazze? La soap introduce così un mistero che potrebbe diventare molto più importante di quanto sembri. Odile, fino a questo momento spesso osservata attraverso il rapporto con Adelaide e le dinamiche familiari, potrebbe finalmente trovarsi al centro di una storia tutta sua. Potrebbe essere questa la novità più interessante della stagione: Odile non sembra più soltanto la figlia di Adelaide o la ragazza di casa Guarnieri che cerca il proprio posto. Sta iniziando a diventare un personaggio capace di muovere la trama. La Contessina è tornata da Parigi pensando di avere finalmente trovato la sua strada. A quanto pare, però, qualcuno ha deciso di riportarla indietro.

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