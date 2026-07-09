Il Paradiso delle Signore 11 si prende la star (morta) di Un posto al sole: chi è, cosa farà e anticipazioni ufficiali L'attrice protagonista di quasi 1500 episodi di UPAS Agnese Lorenzini è pronta a debuttare nella nuova stagione della soap di Rai 1, che inizierà a settembre

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Nuova avventura televisiva per Agnese Lorenzini. L’attrice romana, nota al pubblico del piccolo schermo grazie al ruolo di Susanna Picardi in Un Posto al Sole, entrerà nel cast dell’undicesima stagione de Il Paradiso delle Signore. L’ufficialità del suo arrivo ha ovviamente già acceso la curiosità degli appassionati della soap simbolo del daytime di Rai 1, in attesa di scoprire quale personaggio interpreterà l’attrice. Scopriamo tutti i dettagli.

Il Paradiso delle Signore, Agnese Lorenzini entra nel cast: cosa farà l’ex Susanna di Un posto al sole

Dopo aver conquistato il pubblico di Un posto al sole nei panni di Susanna Picardi, Agnese Lorenzini è pronta a iniziare una nuova avventura televisiva. L’attrice romana, infatti, entrerà nel cast dell’undicesima stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap opera più seguita del pomeriggio di Rai 1. Per il momento la produzione mantiene il massimo riserbo, ma le ipotesi non mancano. C’è chi immagina Lorenzini nel ruolo della nuova capocommessa del Paradiso e chi, invece, la vede come una delle nuove Veneri del grande magazzino. Sui social la notizia è stata accolta con entusiasmo dagli appassionati: "Finalmente la rivediamo", "Bravissima in UPAS, sarà perfetta anche qui", "Sarà sicuramente una Venere", "La nostra Susanna, indimenticabile a Un posto al sole" si legge sul web, dove non manca chi ironizza: "Bravissima, ma l’importante è che qui non la facciano morire". L’attrice ha recitato dal 2016 al 2022 in Un Posto al Sole, partecipando a quasi 1500 episodi. Nella soap la ‘sua’ Susanna aveva sposato Niko Poggi nel 2020, prima del drammatico epilogo che sconvolse il pubblico: il personaggio è infatti morto nel 2022 dopo essere rimasto vittima dell’agguato organizzato dal camorrista Lello Valsano.

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Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11: nuovi ingressi, il ritorno di Riccardo Guarnieri e un misterioso segreto

L’undicesima stagione de Il Paradiso delle Signore prenderà il via su Rai 1 lunedì 7 settembre (appuntamento, come sempre, alle 16:10) e promette di regalare emozioni, colpi di scena e nuovi protagonisti. La novità principale riguarda Elisa, la nuova capocommessa chiamata a sostituire Irene Cipriani. Rigida, metodica e molto esigente, la donna imporrà uno stile di lavoro che creerà inevitabili tensioni tra le Veneri. Spazio anche alle nuove commesse Lia e Simona, mentre sul fronte sentimentale Delia e Gianlorenzo continueranno a organizzare il loro matrimonio. Nel frattempo la Galleria Milano Moda dovrà affrontare una profonda crisi dopo l’uscita dei fratelli Marchesi. A sostenerla arriverà la potente famiglia Corsi, guidata dall’imprenditrice Carla, il cui passato è legato a una misteriosa rivalità con Adelaide. Tra gli eventi più attesi spicca infine il ritorno di Riccardo Guarnieri. Il figlio di Umberto farà rientro improvvisamente a Milano, ma senza Nicoletta e senza la piccola Margherita.

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