Il Paradiso delle Signore, anticipazioni esplosive: Marchesi fuori, torna Riccardo Guarnieri e una misteriosa rivale minaccia Adelaide Nuove anticipazioni dal set de Il Paradiso delle Signore 11: Adelaide e Odile in difficoltà. Una nuova capocommessa arriva in atelier. Ecco cosa vedremo a settembre 2026.

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L’undicesima stagione de Il Paradiso delle Signore debutterà su Rai 1 lunedì 7 settembre alle 16.10. Le prime anticipazioni ufficiali raccontano un nuovo capitolo ambientato nel 1967, con numerosi ingressi nel cast, un ritorno destinato a lasciare il segno e una serie di intrecci che promettono di modificare gli equilibri della soap. Tra i protagonisti confermati restano Adelaide di Sant’Erasmo, Marcello, Roberto, Marta e Matteo, ancora impegnati nella gestione del grande magazzino. Le novità più importanti riguardano però il personale del Paradiso, dove arriva Elisa, chiamata a sostituire Irene Cipriani nel ruolo di capocommessa. Conosciamola meglio.

Il Paradiso delle Signore: le prime anticipazioni della nuova stagione

Precisa, inflessibile e molto attenta alle regole, Elisa introduce fin da subito un metodo di lavoro completamente diverso, creando qualche malumore tra le Veneri. Insieme a lei viene assunto anche il fratello Valter come magazziniere. I due custodiscono un segreto che, secondo le anticipazioni, potrebbe avere conseguenze importanti per diversi personaggi della serie. Anche il reparto vendite si arricchisce con due nuovi volti. Lia, ospite della famiglia Puglisi, porta una ventata di energia e finisce subito per rivoluzionare la quotidianità di Mimmo, costretto persino a rinunciare alla propria stanza. Al suo fianco arriva Simona, una ragazza riservata che nel corso della stagione mostrerà qualità ancora sconosciute. Le anticipazioni sembrano inoltre confermare la conclusione della storia tra Agata e Mimmo. Mentre lei resta lontana da Milano, il giovane sarà chiamato ad affrontare una nuova fase della sua vita. Sul fronte sentimentale, Delia e Gianlorenzo continuano invece a progettare le nozze, mentre Irene e Johnny rientrano dal loro viaggio con l’obiettivo di mettere da parte i risparmi necessari per ripartire.

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Il Paradiso delle Signore: i fratelli Marchesi escono di scena

Grande attenzione sarà riservata anche alla Galleria Milano Moda. Dopo l’uscita di scena dei fratelli Marchesi, Odile si ritrova a gestire un’azienda in difficoltà economica. A offrirle una possibile via d’uscita è la potente famiglia Corsi, guidata dall’imprenditrice Carla. La donna è pronta a investire nella società, ma pretende di diventarne socia e di affidare al figlio Iacopo il ruolo di stilista. L’arrivo dei Corsi porta con sé anche una vicenda personale destinata ad avere un peso importante. Carla, infatti, nasconde un’antica rivalità con Adelaide, anche se le ragioni di questo conflitto restano ancora sconosciute. Parallelamente nascerà anche un delicato confronto strategico con Umberto, tra alleanze e interessi contrapposti. Tra gli eventi più attesi della nuova stagione spicca il ritorno di Riccardo Guarnieri. Il figlio di Umberto rientra improvvisamente a Milano, apparentemente in fuga da qualcosa che gli spoiler non rivelano. La sua ricomparsa rischia di creare nuovi problemi all’interno della famiglia Guarnieri e potrebbe intrecciarsi con la crisi della Galleria Milano Moda. Riccardo, inoltre, tornerà senza Nicoletta e senza la piccola Margherita, dettaglio destinato ad alimentare nuovi interrogativi fin dalle prime puntate.

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