Il Paradiso delle Signore 11, chi lascia davvero la soap? Le anticipazioni e le assenze dal set: ecco tutti gli attori in bilico Il Paradiso delle Signore 11, chi non vedremo più? Le ultime indiscrezioni sul cast svelano possibili importanti uscite di scena

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Ufficio stampa Rai

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Chi sono gli attori esclusi dal cast de Il Paradiso delle Signore 11? Le riprese continuano senza sosta e la trama, fra indiscrezioni e ipotesi, prende forma in vista dell’inizio degli episodi inediti. La longeva soap di Rai 1 viene da una stagione caratterizzata da alti e bassi in termini di ascolti televisivi. Serve un cambio di rotta che potrebbe proprio partire da una serie di modifiche, più o meno consistenti, all’interno del cast: ecco che cosa sappiamo.

Il Paradiso delle Signore: chi sono gli attori assenti sul set dell’undicesima stagione

Dopo i timori suscitati dai saluti di alcuni attori al cast, la situazione è adesso più serena per quel che riguarda Marta ed Enrico. Sebbene abbiano una storyline più ridotta, i due continueranno a far parte del cast del Paradiso delle Signore. Non sappiamo nulla, invece, di Tancredi. Flavio Parenti, l’attore che veste i panni dell’arido e spietato imprenditore, potrebbe aver esaurito il suo percorso narrativo e non esserci più, almeno nei prossimi episodi. Lo stesso vale per Greta ed Ettore Marchesi. Le due new entry che hanno animato la precedente stagione, non saranno presenti nel futuro della soap ambientata negli anni Sessanta. Cambiano gli equilibri anche per Irene e Johnny, che saranno in viaggio e quindi meno presenti a Milano, la città dove è ambientata la soap. Tuttavia, almeno loro, si sono visti sul set di Roma.

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Il Paradiso delle Signore: anche Rosa fuori dall’undicesima stagione?

Ancora non abbiamo notizie di Nicoletta Di Bisceglie, attrice che interpreta Rosa Camilli. Dopo l’incidente e l’aiuto di Adelaide, i fan si aspettano uno spiraglio per quel che riguarda la storia con Marcello e il suo futuro professionale. Non abbiamo ancora alcun indizio a tal proposito, ma, qualora la notizia della sua assenza dovesse trovare una conferma, per i fan sarebbe una delusione notevole. Lo stesso discorso vale per Agata. Il personaggio dovrebbe aver esaurito il suo cerchio narrativo dopo la volontà di trasferirsi a Firenze e troncare la sua relazione con Mimmo. Anche per lei sarà costruito lo stesso destino toccato alla sorella Maria Puglisi, interpretata da Chiara Russo? Per quanto riguarda le Veneri, dovrebbero esserci nuovi ingressi, ma l’assetto dovrebbe restare invariato fatta eccezione per Irene. Nessun rientro, invece, per la coppia formata da Salvo ed Elvira, ma le porte sono aperte per un possibile cameo di Alessandro Tersigni. L’attore, nei giorni scorsi, era sul set insieme al resto del cast. Fino a questo momento, sono queste le informazioni a disposizione per quel che riguarda il nuovo corso della serie.

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