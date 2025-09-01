Il Paradiso delle Signore 10, le nuove puntate: quando inizia, anticipazioni e la svolta di Adelaide La soap di Rai 1 riaprirà i battenti lunedì 8 settembre con le puntate inedite della decima stagione. Da oggi a venerdì 5 continuano le repliche della nona edizione.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Settembre è iniziato ma i fan de Il Paradiso delle Signore dovranno attendere ancora qualche giorno prima di vedere le nuove puntate della decima stagione. Anche nella settimana che inizia oggi – lunedì 1 settembre 2025 – Rai 1 trasmetterà le repliche della scorsa stagione, una sorta di ‘rinfresco’ generale per gli appassionati della soap prima di tuffarsi negli episodi inediti che porteranno stravolgimenti e colpi di scena nella soap italiana più amata dai telespettatori.

Il Paradiso delle Signore 10, quando iniziano le nuove puntate

La data segnata in rosso sull’agenda dei fan è quella di lunedì 8 settembre 2025. Esattamente tra una settimana, infatti, su Rai 1 inizia Il Paradiso delle Signore 10, con un nuovo ciclo di episodi inediti che andrà avanti fino alla primavera 2026. La telenovela co-prodotta da Aurora TV e Rai Fiction ha chiuso i battenti lo scorso 5 maggio, quando è andata in onda l’ultima puntata della nona stagione, conclusa con la resa dei conti tra Roberto, Marcello e Tancredi e il parto improvviso di Elvira, che ha dato alla luce un maschietto facendo esplodere di felicità Salvatore.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni della decima stagione: Adelaide si sposa

Le anticipazioni filtrate dal set del real drama pomeridiano della prima rete lasciano presagire diversi colpi di scena sin dalle prime puntate della stagione 10. Dopo la ‘sparizione’ dello scorso inverno, il personaggio di Adelaide, interpretato daVanessa Gravina (QUI la sua intervista a Libero Magazine) tornerà al centro delle dinamiche della soap: la Contessa, ormai ristabilita dopo l’operazione al cuore, riceverà una proposta di nozze da parte di Marcello, però sarà ancora nei pensieri di Umberto, che proverà a riconquistarla. Svolta amorose in arrivo anche per la capocommessa Irene Cipriani che, dopo le delusioni patite prima con Alfredo e poi con Leonardo, potrebbe finalmente trovare un compagno capace di non deluderla.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, cosa succede nella settimana 1-5 settembre (replica)

In attesa dell’inizio della decima stagione de Il Paradiso delle Signore, da lunedì 1 a venerdì 5 settembre 2025 Rai 1 trasmetterà in replica gli ultimi episodi del ciclo di puntate concluso la scorsa primavera. Rivedremo quindi Marcello soffrire nel vedere Rosa e Tancredi sempre più vicini. Rita, invece, confesserà di essere stata ‘comprata’ da Tancredi per rubare il modello del capo iconico del Paradiso disegnato da Botteri, con Marcello che dovrà decidere se denunciare il suo rivale. La settimana, infine, si concluderà col parto di Elvira, che darà alla luce – con due mesi di anticipo rispetto al previsto –il suo primogenito.

Potrebbe interessarti anche