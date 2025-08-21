Il Paradiso delle Signore 10, in arrivo stravolgimenti e novità (clamorose): cast, new entry e chi tornerà
La fiction Rai è pronta a ripartire a settembre con la decima stagione. Due nuovi attori faranno il loro ingresso, insieme al già annunciato Simone Montedoro. Ecco i dettagli.
È pronta a ripartire la nuova stagione del grande affresco meneghino firmato Rai 1. Il Paradiso delle Signore torna infatti l’8 settembre, con il suo decimo capitolo, e subito promette sussulti, colpi di scena e tanta ‘aria nuova’. Tra i debutti spiccano due attori – che interpreteranno fratello e sorella nella soap – e poi sorprese e stravolgimenti dietro ogni angolo. Insomma, Il Paradiso promette nuovi intrighi, la rottura di vecchi equilibri e il ritorno (auspicato) di una figura davvero divisiva. Vediamo qui sotto tutti i dettagli, comprese le new entry in arrivo nella fiction targata Rai.
Il Paradiso delle Signore 10, le novità in arrivo a settembre
Ad agitare le acque, nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore, saranno soprattutto due new entry che fanno già discutere. Si tratta dei fratelli Marchesi, interpretati da Elia Marangon (Ettore) e Valentina Ghelfi (Greta), il cui ingresso promette di cambiare radicalmente tutta la narrazione dello show.. Ettore sarà il nuovo esperto di trend e stili alla GMM, proiettato fin da subito nel vortice della rivalità tra case di moda e grandi magazzini. Greta, invece, giovane stilista, arriverà in Galleria con il suo sguardo creativo e una naturale propensione all’innovazione, pronta a conquistare la clientela e – chissà – a innervosire i ‘vecchi’ protagonisti del Paradiso.
A mantenere alta la tensione, oltre ai due fratelli, ci sarà anche il debutto di Simone Montedoro: l’ex capitano Giulio Tommasi di Don Matteo vestirà i panni di Fulvio Rinaldi, il nuovo magazziniere della fiction. Il cast già rodato si arricchisce così di nomi in grado di portare a galla nuove dinamiche, tra scontri generazionali, ripicche professionali e amori impossibili che si rincorrono tra manichini, tessuti e sfilate nei saloni sfavillanti della città lombarda.
Un ritorno (possibile) che divide: Giulia Furlan pronta a riscrivere le regole del Paradiso
Mentre nuovi volti si fanno largo nella fiction Rai, c’è chi forse non se n’è mai davvero andato. È il caso di Giulia Furlan, la stilista interpretata da Marta Mazzi, spirito ribelle delle passate stagioni in odore di ritorno. Nella scorsa annata, la Furlan aveva creato scompiglio con le sue trame di plagio, spionaggio industriale e alleanze pericolose pur di emergere tra le dive della moda. Licenziata senza appello, ha lasciato il Paradiso in maniera più che disonorevole. Ma una figura tanto controversa e divisiva potrebbe presto tornare in scena, magari per sfidare a viso aperto proprio i due nuovi arrivati, Ettore e Greta Marchesi.
Al momento, si tratta soltanto di una suggestione. Eppure nulla vieta di pensare a Furlan come alla nemesi annunciata di questa decima stagione in arrivo. Staremo a vedere. Sintonizzati fin dall’inizio, dal pomeriggio dell’8 settembre prossimo.
