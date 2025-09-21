Il Paradiso delle Signore 10, cambia il palinsesto: cosa fare per non perdere la puntata Cambio di programmazione per la puntata di lunedì 22 settembre 2025: la soap di Rai 1 anticipa la messa in onda a causa dello speciale Tutti a scuola. Come cambia l’orario

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Gli appassionati de Il Paradiso delle Signore 10 devono fare attenzione al palinsesto di Rai 1: la puntata di lunedì 22 settembre 2025 subirà un anticipo rispetto all’orario consueto. La decima stagione della celebre soap, ambientata nella Milano degli anni ’60, continua a conquistare i telespettatori con intrecci di amore, intrighi e colpi di scena, e anche questa settimana promette momenti imperdibili.

Il Paradiso delle Signore 10, cambia la programmazione: orario diverso per la puntata di lunedì 22 settembre

Per la giornata di lunedì 22 settembre 2025, la serie Tv Il Paradiso delle Signore verrà anticipata di mezz’ora, andando in onda dalle 15:30 anziché dalle 16:00. La puntata si concluderà intorno alle 16:15, prima del TG1, lasciando poi spazio all’evento istituzionale ‘Tutti a scuola’, la cerimonia d’apertura dell’anno scolastico 2025/2026, che vedrà la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. L’evento quest’anno sarà condotto ancora da Eleonora Daniele e sarà ospitato dalla città di Napoli, con un itinerario che toccherà anche l’Ospedale pediatrico Pausilipon e il carcere minorile di Nisida.

A causa di cambio nel pomeriggio su Rai 1, l’appuntamento con La vita in diretta di Alberto Matano sarà eccezionalmente sospeso. Si riduce invece la puntata de La Volta buona su Rai 1, in onda dalle 14 alle 15.30 (con 30′ minuti di diretta in meno). Dal giorno successivo, martedì 23 settembre, la programmazione tornerà regolare, con il consueto orario pomeridiano per la soap Il Paradiso delle Signore e gli altri programmi della fascia pomeridiana della prima rete.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Paradiso delle Signore, il recap delle puntate della prima settimana della decima stagione

La decima stagione de Il Paradiso delle Signore è iniziata lunedì 8 settembre, con diverse novità nel cast d’attori e nella trama. Adelaide e Marcello hanno fatto il loro ritorno dalle vacanze, pronti a pianificare le nozze, anche se alcuni ostacoli minacciano i loro progetti a partire da Umberto, che non si rassegna a perdere l’amore della Contessa. Salvo ed Elvira hanno affrontato la decisione di lasciare Milano insieme al figlio, segnando un cambiamento importante nelle loro vite.

La stagione numero 10 ha inoltre introdotto nuovi personaggi destinati a influenzare gli equilibri del Paradiso, come il misterioso magazziniere Fulvio Rinaldi (interpretato da Simone Montedoro: QUI la sua intervista a Libero Magazine) e il giovane designer Ettore Marchesi (Elia Marangon), su cui Umberto punta forte per rilanciare le sorte della Galleria Milano Moda. Altri intrecci hanno visto protagoniste Rosa e Odile, impegnate tra questioni sentimentali e professionali, tra incontri inattesi e decisioni decisive per il futuro della GMM.

Leggi QUI le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso Signore in onda da lunedì 22 a venerdì 26 settembre 2025

Potrebbe interessarti anche