Il Paradiso delle Signore 10, cambia il palinsesto: cosa fare per non perdere la puntata
Cambio di programmazione per la puntata di lunedì 22 settembre 2025: la soap di Rai 1 anticipa la messa in onda a causa dello speciale Tutti a scuola. Come cambia l’orario
Gli appassionati de Il Paradiso delle Signore 10 devono fare attenzione al palinsesto di Rai 1: la puntata di lunedì 22 settembre 2025 subirà un anticipo rispetto all’orario consueto. La decima stagione della celebre soap, ambientata nella Milano degli anni ’60, continua a conquistare i telespettatori con intrecci di amore, intrighi e colpi di scena, e anche questa settimana promette momenti imperdibili.
Il Paradiso delle Signore 10, cambia la programmazione: orario diverso per la puntata di lunedì 22 settembre
Per la giornata di lunedì 22 settembre 2025, la serie Tv Il Paradiso delle Signore verrà anticipata di mezz’ora, andando in onda dalle 15:30 anziché dalle 16:00. La puntata si concluderà intorno alle 16:15, prima del TG1, lasciando poi spazio all’evento istituzionale ‘Tutti a scuola’, la cerimonia d’apertura dell’anno scolastico 2025/2026, che vedrà la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. L’evento quest’anno sarà condotto ancora da Eleonora Daniele e sarà ospitato dalla città di Napoli, con un itinerario che toccherà anche l’Ospedale pediatrico Pausilipon e il carcere minorile di Nisida.
A causa di cambio nel pomeriggio su Rai 1, l’appuntamento con La vita in diretta di Alberto Matano sarà eccezionalmente sospeso. Si riduce invece la puntata de La Volta buona su Rai 1, in onda dalle 14 alle 15.30 (con 30′ minuti di diretta in meno). Dal giorno successivo, martedì 23 settembre, la programmazione tornerà regolare, con il consueto orario pomeridiano per la soap Il Paradiso delle Signore e gli altri programmi della fascia pomeridiana della prima rete.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il Paradiso delle Signore, il recap delle puntate della prima settimana della decima stagione
La decima stagione de Il Paradiso delle Signore è iniziata lunedì 8 settembre, con diverse novità nel cast d’attori e nella trama. Adelaide e Marcello hanno fatto il loro ritorno dalle vacanze, pronti a pianificare le nozze, anche se alcuni ostacoli minacciano i loro progetti a partire da Umberto, che non si rassegna a perdere l’amore della Contessa. Salvo ed Elvira hanno affrontato la decisione di lasciare Milano insieme al figlio, segnando un cambiamento importante nelle loro vite.
La stagione numero 10 ha inoltre introdotto nuovi personaggi destinati a influenzare gli equilibri del Paradiso, come il misterioso magazziniere Fulvio Rinaldi (interpretato da Simone Montedoro: QUI la sua intervista a Libero Magazine) e il giovane designer Ettore Marchesi (Elia Marangon), su cui Umberto punta forte per rilanciare le sorte della Galleria Milano Moda. Altri intrecci hanno visto protagoniste Rosa e Odile, impegnate tra questioni sentimentali e professionali, tra incontri inattesi e decisioni decisive per il futuro della GMM.
Leggi QUI le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso Signore in onda da lunedì 22 a venerdì 26 settembre 2025
Potrebbe interessarti anche
Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Marcello sposa Adelaide? Umberto reagisce malissimo
L'amatissima soap di Rai 1 riparte finalmente dopo la sosta estiva: ecco le anticipa...
Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Enrico rischia grosso, il dolore è ormai insopportabile
Nuova settimana ricca di colpi di scena per la soap di Rai 1, in onda a lunedì 22 a ...
Il Paradiso delle Signore 10, nozze Adelaide-Marcello e Odile bacia un uomo misterioso: scoppia il caos a Villa Guarnieri
La storica soap di Rai 1 torna con nuovi episodi imperdibili, in onda da lunedì 15 a...
Il Paradiso delle Signore 10, le new entry: chi arriva nella soap di Rai 1 (c’è un attore stellare)
In attesa del grande ritorno della serie, previsto per il prossimo lunedì 8 settembr...
Il Paradiso delle Signore 10, le nuove puntate: quando inizia, anticipazioni e la svolta di Adelaide
La soap di Rai 1 riaprirà i battenti lunedì 8 settembre con le puntate inedite della...
Il Paradiso delle Signore 10, in arrivo stravolgimenti e novità (clamorose): cast, new entry e chi tornerà
La fiction Rai è pronta a ripartire a settembre con la decima stagione. Due nuovi at...
Il Paradiso delle Signore, una star fuori dal cast: chi è l’attore che molla la soap e perché
Nelle prossime puntate della nota soap di Rai 1 vedremo un’uscita di scena veramente...
Il Paradiso delle Signore, l’atteso ritorno della fiction che salverà Rai 1 dal flop estivo
Il ritorno dell’amata soap di Rai 1, con la sua decima stagione, si ritroverà a dove...