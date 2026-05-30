Il Padrino 4 si farà? La storia dei Corleone non è ancora finita: un personaggio incredibile è pronto per il grande ritorno L'iconica saga potrebbe avere un nuovo capitolo al cinema e avere come protagonista la figlia di Don Vito Corleone, Connie

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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A più di cinquant’anni dal primo storico film, l’universo de Il Padrino continua a far sognare i suoi fan. Il capolavoro di Francis Ford Coppola non è mai stato una semplice storia di mafia, ma un grandioso e drammatico racconto di famiglia, potere e sacrifici. Ecco perché ogni minima voce su un possibile seguito attira subito l’attenzione di tutti. Questa volta, però, l’indiscrezione non nasce da un annuncio di Hollywood, ma da una novità in libreria.

Il Padrino, la storia continua con le vicende della figlia di Don Vito Corleone

Nel 2027 uscirà Connie, un nuovo romanzo scritto da Adriana Trigiani. Il libro sarà interamente dedicato alla figlia di Don Vito Corleone, interpretata al cinema da Talia Shire. Non ci sono ancora molti dettagli sulla trama, ma l’obiettivo è chiaro: raccontare la saga da un punto di vista tutto nuovo, mettendo al centro una donna che è sempre stata presente, ma mai davvero protagonista.

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È proprio questa novità editoriale a riaccendere le speranze per un ritorno al cinema, magari con una storia nuova e inedita che non sia soltanto un banale tentativo di riportare nelle sale un cult. Una storia su Connie permetterebbe di raccontare cosa succedeva dietro le quinte della famiglia criminale, muovendosi tra passato e presente.

Il Padrino 4 si farà? Come potrebbe essere strutturato il nuovo film

Non è da escludere che, qualora Paramount decidesse di portare questa storia sul grande schermo, il film possa essere strutturato su più piani temporali, come d’altronde accaduto anche in altri film de Il Padrino. Una parte della storia potrebbe dunque partire dal passato, con una Connie giovane, mentre una seconda si svolgerebbe nel tempo presente, magari anche con il ritorno dell’attrice Talia Shire. Dopotutto, alla fine del terzo film Connie era ancora viva e con un ruolo tutt’altro che concluso. Sarebbe il modo perfetto per dare nuova vita alla saga rispettando il passato, senza fare un semplice remake.

Per il momento, sia chiaro, stiamo semplicemente parlando di un’ipotesi: non c’è nessun annuncio ufficiale su Il Padrino 4. Il nuovo capitolo ha però buone chance di esserci, resterà da vedere se verrà coinvolto anche Francis Ford Coppola, magari come produttore.

Guida TV

I Cesaroni - Il ritorno Canale 5 21:20

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